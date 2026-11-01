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Yerel Edirne’de taksi ile midibüs çarpıştı: 1 yaralı
Yerel

Edirne’de taksi ile midibüs çarpıştı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
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Edirne’de taksi ile midibüs çarpıştı: 1 yaralı

Edirne’de taksi ile midibüsün karıştığı trafik kazasında takside yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne’de Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Y.Ö. yönetimindeki 22 TO 94 plakalı taksi, E.Ç. idaresindeki 22 M 0236 plakalı midibüsle çarpıştı. Çarpışmanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan taksi yolcusu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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