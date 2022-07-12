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Gündem Edepsiz Gülşen neye uğradığını şaşıracak
Gündem

Edepsiz Gülşen neye uğradığını şaşıracak

Tasavvuf müziğinin 71 yaşındaki usta ismi Ahmet Özhan, teşhirci şarkıcı Gülşen'e isim vermeden sert ifadelerle yüklendi.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 11:05:00 -
Edepsiz Gülşen neye uğradığını şaşıracak

Tasavvuf müziğinin 71 yaşındaki usta ismi Ahmet Özhan, teşhirci şarkıcı Gülşen'e isim vermeden sert ifadelerle yüklendi.

Güneş'ten Yasemin İlan'ın sorularını yanıtlayan Özhan, müzik piyasasında şarkıcıların daha çok kıyafet ve imajlarıyla dikkat çekmeye çalıştığına dikkat çekti.

Özhan "Ben güzelim, seksi giyiniyorum, dans ediyorum ile olmaz bu işler, yürümez. Kısa vadeli bir tüketim aracı olursunuz" ifadelerini kullandı. 

 

 

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