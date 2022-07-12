Edepsiz Gülşen neye uğradığını şaşıracak
Tasavvuf müziğinin 71 yaşındaki usta ismi Ahmet Özhan, teşhirci şarkıcı Gülşen'e isim vermeden sert ifadelerle yüklendi.
Tasavvuf müziğinin 71 yaşındaki usta ismi Ahmet Özhan, teşhirci şarkıcı Gülşen'e isim vermeden sert ifadelerle yüklendi.
Güneş'ten Yasemin İlan'ın sorularını yanıtlayan Özhan, müzik piyasasında şarkıcıların daha çok kıyafet ve imajlarıyla dikkat çekmeye çalıştığına dikkat çekti.
Özhan "Ben güzelim, seksi giyiniyorum, dans ediyorum ile olmaz bu işler, yürümez. Kısa vadeli bir tüketim aracı olursunuz" ifadelerini kullandı.