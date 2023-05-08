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Spor Eden Hazard'ın öyle bir değişim var ki olan durumdan çok etkilenecek! Beklenmedik karar: Duyan şaştı kaldı
Spor

Eden Hazard'ın öyle bir değişim var ki olan durumdan çok etkilenecek! Beklenmedik karar: Duyan şaştı kaldı

Yeniakit Publisher
2023-05-08 14:35:00 - 2023-05-08 14:38:00
Eden Hazard'ın öyle bir değişim var ki olan durumdan çok etkilenecek! Beklenmedik karar: Duyan şaştı kaldı

Real Madrid'de kabus gibi bir dönem geçiren Eden Hazard'dan sürpriz bir karar çıktı. Süper Lig devlerine de yazılan Eden Hazard' şok açıklamalar... Bu kararı aldı. Daha önce yaptığı açıklamada sözleşmesini Real Madrid'de tamamlamak istediğini belirtmişti. Verdiği kararla her şey çok değişecek.

Transferin gözdesi Eden Hazard'dan beklenmedik karar

Real Madrid'de kabus gibi bir dönem geçiren Eden Hazard'dan sürpriz bir karar çıktı. Süper Lig devlerine de yazılan Eden Hazard, gelecek sezon sonunda futbola veda etmeyi düşünüyor. Belçikalı futbolcu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada sözleşmesini Real Madrid'de tamamlamak istediğini belirtmişti.

Real Madrid'in 2019-20 sezonu başında Chelsea'ye 115 milyon euro ödeyerek transfer ettiği Eden Hazard, İspanyol ekibinde büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Geçirdiği sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulamayan Eden Hazard, beklentilerin altında kaldı.

EDEN HAZARD KARİYER PLANINI YAPTI

Real Madrid ile sözleşmesinin son yılına girmeye hazırlanan Eden Hazard'ın adı transfer dedikodularına da karışıyordu. Süper Lig ekipleri ve Suudi kulüpleri de dahil birçok takıma yazılan Belçikalı yıldız, kariyeriyle ilgili sürpriz bir karar almanın eşiğinde.

33 YAŞINDA EMEKLİLİK KARARI
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Relevo'nun aktardığı habere göre Eden Hazard, Real Madrid ile 2024'e kadar olan kontratını tamamladıktan sonra futbola veda etmeyi düşünüyor. 32 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada takımdan ayrılmak istemediğini ve sözleşmesini Real Madrid'de tamamlama hedefinde olduğunu belirtmişti.

Bu sezon sadece 9 maçta süre alabilen Eden Hazard 1 gol, 2 asistlik katkı verdi.

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