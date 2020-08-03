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Eber Gölü'nde bir adacıkta yetiştirilen 1805 kök Hint keneviri imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-03 15:35:48 -
Eber Gölü'nde bir adacıkta yetiştirilen 1805 kök Hint keneviri imha edildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Çay ve Bolvadin ilçeleri arasında yer alan Eber Gölü'nde bir adacıkta tespit edilen 1805 kök Hint keneviri imha edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Eber Gölü'nde bir adacıkta Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, göl içerisinde tespit edilen adacıkta 1805 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Toplanan Hint kenevirleri, daha sonra yakılarak imha edildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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