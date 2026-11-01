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Ekonomi E-Ticaret’te kopya kart paniği!
Ekonomi

E-Ticaret’te kopya kart paniği!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

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E-Ticaret’te kopya kart paniği!

Kasım ayı indirimleri öncesinde e-ticaret sektöründe kopya kartla yapılan alışverişlere ilişkin endişeler arttı. Siparişin ardından ürünü kargoya veren satıcılar, günler sonra şüpheli işlem bildirimiyle karşılaşabiliyor. Bu durumda ürün alıcıya ulaşırken satıcı hem malından hem de ödemesinden olabiliyor..

Kasım ayı, e-Ticaret sektörünün yıl boyunca en yoğun dönemlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Efsane Cuma ve Bekârlar Günü gibi kampanyalarla satışlarını artırmayı hedefleyen platformlar hazırlıklarını tamamlarken bazı siteler indirim dönemini ekim ayının son günlerinde başlattı. Ancak sipariş trafiğinin artmasının beklendiği bu dönemde, kopya kartla verilen siparişler satıcılar için ciddi bir risk oluşturuyor.

Süreç, kopya kartlarla sipariş verilmesiyle başlıyor. Satıcı, siparişi hazırlayarak ürünü kargoya teslim ediyor. Ancak aradan yaklaşık iki gün geçtikten sonra platformdan işlemin şüpheli olduğuna ilişkin bildirim alıyor.
Bu aşamada ürün çoktan yola çıkmış, hatta alıcıya teslim edilmiş olabiliyor. Satıcı ise gönderdiği ürünü geri alamadığı gibi satış bedelini de tahsil edemiyor.

Mağduriyetin bir başka boyutunu ise platformların sipariş hazırlama ve kargoya teslim sürelerine ilişkin uygulamaları oluşturuyor.

Satıcı, platformdan gelecek bildirimi beklemek için kargoyu göndermediğinde bu defa siparişin gecikmesi sebebiyle puan kaybı yaşayabiliyor. Ürünü zamanında gönderdiğinde ise sonradan gelen şüpheli işlem bildirimiyle karşılaşabiliyor. Böylece satıcı, hem sipariş performansını korumak hem de muhtemel dolandırıcılık riskinden kaçınmak için bir tercih yapmak zorunda kalıyor.

 

BİR AYDA 50 VAKA

Mağduriyetin boyutunu ortaya koyan örneklerden biri de kendisine ulaştığımız bir satıcıdan geldi. Satıcı, ayda 50’ye yakın kopya kart vakasıyla karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Vakaların sıklığı, özellikle sipariş trafiğinin arttığı kampanya dönemlerinde satıcıların yaşadığı riskleri yeniden gündeme taşıdı. Kasım kampanyalarında sipariş sayısının artmasıyla bu tür vakaların daha fazla satıcıyı mağdur etmesinden korkuluyor.

Benzer mağduriyetlerin önüne geçilmesi için e-Ticaret platformları ile ödeme kuruluşlarının işlem güvenliğini güçlendirmesi ve satıcıları koruyacak mekanizmaları devreye alması gerekiyor.

Bu kapsamda:

● Riskli işlemler, ürün gönderildikten sonra değil, sipariş aşamasında tespit edilmeli.
● Kart işlemiyle ilgili şüphe oluştuğunda satıcıya gecikmeden bilgi verilmeli.
● Platformun incelemesi gereken şüpheli işlemler sebebiyle siparişini bekleten satıcılara gecikme cezası verilmemeli, mağaza puanları düşürülmemeli.
● Kart sahibinin kimliğini ve işlemin kendisine ait olduğunu doğrulayan uygulamalar güçlendirilmeli.
● Olağan dışı sipariş tutarları ve şüpheli işlem örüntüleri otomatik risk analizinden geçirilmeli.
● Geç bildirimden kaynaklanan kayıplarda sorumluluk ve tazmin süreçleri açıkça belirlenmeli.

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