2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Okullar açılmadan önce pek çok eğitimci ve öğrenci seçmeli derslerin nasıl nereden seçileceğini araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

E okul veli bilgi sistemi nedir?

e-Okul, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir.

E okul sisteminden faydalanmak için arzu ederseniz internetten “eokulyd.meb.gov.tr” adresine giriş yapabilirsiniz. İsterseniz akıllı cep telefonlarınıza e okul uygulamasını indirebilirsiniz.

E okul sisteminden çocuğunuzun notlarını, devamsızlıkları takip edebilir lise döneminde ise tercih işlemlerini yapabilirsiniz.

E okul seçmeli ders tanımlama nasıl yapılır?

E okul üzerinden seçmeli dersleri idareciler belirlemekte. Bunun için idarecilerin şifreleriyle sisteme giriş yapması ardından kurum işlemleri bölümüne gelmeleri gerekiyor. Adımlar şöyle:

Kurum İşlemleri- Ders İşlemleri- Seçmeli Dersler- bölümünden okul bazında seçilen tüm seçmeli dersler seçili hale getirilip kaydediliyor.

Öğrenci Seçmeli Ders Belirleme - bölümünden sınıf seçilir- alttan o sınıf için seçilen ders seçilerek listeleme yapılır. Her öğrenci için işaretleme yapılır.(tüm sınıf aynı dersi seçtiyse sanırım hepsini seçme özelliği vardı) yoksa da hızlı bir şekilde seçim yapılır ve kaydedilir.