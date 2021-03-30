E-Devlet'ten 53.9 milyon kişi yararlanıyor

‘Yeni Dünyaya Hazır Mıyız?’ ana temasıyla hibrit olarak düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesinde konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, önemli açıklamalarda bulundu. Koç, dünyada dijital dönüşüm eğitimlerinin çok önemli bir hal aldığını kaydetti ve ofis olarak bu alanda çeşitli çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Türkiye’deki dijital dönüşüm faaliyetlerinin bütüncül ve sürdürülebilir bir perspektifle planlandığını aktaran Koç, kamu hizmetlerinin merkezi haline gelen e-Devlet Kapısı hakkında bilgi verdi.

Ekonomik yük hafifletildi

Koç, e-Devlet’in 2008 yılında 22 kamu hizmetinin sunulduğu küçük bir portal olarak kurulduğuna işaret etti. Portalda şu anda 5 binin üzerinde hizmetin verildiğine dikkat çekti. Koç sözlerini şöyle sürdürdü: “e-Devlet şu anda 13 yaşında ve 5 binin üzerinde hizmetin verildiği, 53.9 milyon vatandaşımızın kullandığı bir sisteme dönüştü. Şimdi e-Devlet’in en önemli özelliklerinden birisi bizim hizmeti vatandaşın ayağına götürmemiz. En son 700 bin kişilik bir anket yaptık ve vatandaşlarımızın geri beslemelerini aldık. Artık e-Devlet’i Dijital Türkiye Portalı’na doğru çevireceğiz. Yani sadece kamu olmayacak. Vatandaşımızın hayatı için gereken her türlü dijital sürece başvurunun yapılabileceği bir kapı haline getirmek istiyoruz e-Devlet’i. Geçen sene pandeminin de etkisiyle yaklaşık 2.4 kez vatandaşımız e-Devlet Kapısı’ndan hizmet aldı. Bunun muadili neydi? Vatandaşlarımızın 2.4 milyar kez kamu kurumlarına gitmesiydi. Bunun zaman ve iş süreçleri anlamında dev bir ekonomik yükü olurdu.”

Önemli değişiklikler yapıldı

Koç, e-Devlet’te kullanıcı dostu kullanım için önemli değişiklikler yaptıklarını; konu bazlı bütünleşik hizmet konseptine yöneldiklerini bildirdi. Koç,”e-Devlet üzerinde ‘Araçlarım’ hizmetini haziran ayında devreye aldık. Baktık ki 200 milyonun üzerinde kullanıldı, dedik ki ‘Yoğurt tuttu’. Şimdi de ‘Çalışma Hayatım’ ve ‘İkametgâhım’ başlıklarıyla tüm hizmetlerin tek başlık altında listeleneceği bir noktaya doğru yöneliyoruz” ifadelerini kullandı.

Dijital mukavemetimiz artacak

Türkiye’nin dijital hizmet kapısı e-Devlet’in dünyada da başarılarıyla öne çıktığını vurgulayan Koç, şöyle devam etti: “Biz birçok endekste de yukarı sıralardayız. En son Avrupa Birliği’nin (AB) yapmış olduğu bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. AB Avrupa’daki 36 ülkeye bizi de dahil etti ve ‘Dijital Devlet’ uygulamalarında kullanıcı odaklılığı ölçtü. Burada Türkiye 4. sıraya geldi. İlk 3’te de nüfusları çok küçük Avrupa ülkelerini görüyoruz. Yani bu anlamda baktığımız zaman lider konumundayız. Bunun tabi bunların bir de siber güvenlik boyutu var. Bu kadar hizmeti dijitalleştirdiğiniz zaman onların bilgilerini korumamız anlamında da önemli görevlerimiz oluyor. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak da Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi yayımladık ve Sayın Cumhurbaşkanımız öncelikle bir genelge yayımladı. Arkasından da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla birlikte Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı yayımladık.” Ali Taha Koç, aldıkları tedbirlerin Türkiye’nin dijital anlamda mukavemetini arttıracağını sözlerine ekledi.