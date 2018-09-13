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E-5'i kilitleyen yangın!

İstanbul Bahçelievler E-5 karayolunda bir araç henüz bilinmeyen nedenle alev alev yandı. E-5'te oluşan trafik yanan minibüsün kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.

13 Eylül 2018 Perşembe 00:19
E-5'i kilitleyen yangın!

İstanbulBahçelievler E-5 karayolunda bir araç alev alev yandı. Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

MİNİBÜS HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ALEV ALDI

Edinilen bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında E-5 Karayolu Yenibosna mevkinde Avcılar istikametinde ilerleyen minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Minibüsün yandığını gören sürücü aracı durdurarak aşağıya inerken, trafikteki diğer sürücüler ise itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede yangın bütün minibüsü sararken, araçta zaman zaman küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

TRAFİK NORMAL AKIŞINA DÖNDÜ

Öte yandan yangın nedeniyle E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu ekiplerin yaptığı soğutma çalışmalarını ardından minibüsün kaldırılmasıyla normale döndü.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 00:19
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