Dzyuba, bakın kim için İstanbul’a geldi!

Golcü oyuncu Dzyuba'nın Fenerbahçe için İstanbul'a geldiği iddia edildi. Rus basını, Dzyuba’nın kariyerine Avrupa’da devam etmek için ülke içinden gelen teklifleri geri çevirdiğini, özellikle Fenerbahçe’nin transferde bir adım önde olduğunu yazmıştı.



Jorge Jesus'u takımın başına getiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. En az bir santrfor alması beklenen sarı-lacivertliler için Artem Dzyuba ismi daha önce gündeme gelmişti ve şimdi bu transferde yeni bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği yıldız oyuncu için taraftarlar ''Dzyuba'yı alan şampiyon olur'' yorumunda bulundu.

İSTANBUL'A GELDİ!

GOAL Türkiye, Rus santrforun Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiğini iddia etti. Rusya Premier Lig ekibi Zenit ile sözleşmesi sona erdikten sonra serbest oyuncu haline gelen Dyzuba, Fenerbahçe'den bir yıllık sözleşme için 2 milyon euro talep etti. İki taraf arasında görüşmeler devam ediyor.

504 MAÇ 186 GOL

Geçtiğimiz sezon Zenit formasıyla tüm turnuvalarda 39 maça çıkan tecrübeli santrfor, 13 gol atıp 10 asist yaptı.

13 golün 11'ini Rusya Premier Lig'de kaydeden Dzyuba, UEFA Avrupa Ligi ve Rusya Kupası'nda da birer gol attı.

Kariyeri boyunca Rusya Millî Takımı forması ile 55 maça çıkan Zenit'in eski forveti, bu formayla ise 30 gol kaydetti. Genel kariyerinde ise 504 maç çıkan yıldız oyuncu 186 gol kaydetti.