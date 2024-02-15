  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Levent Gültekin muhalif seçmeni böyle yorumladı: Biz gönüllü köleyiz

Putin'den Ukrayna açıklaması! Tek pişmanlığını açıkladı! Trump mı, Biden mı? Sorusuna verdiği cevap şaşırttı

Microsoft'tan ambargo: Bu kez de Kuzey Kore, Çin, Rusya, İran menşeili ChatGPT'ye erişim yasağı geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyareti dünya basınında! Yunan medyasından dikkat çeken yorum

Bu kez F-35 değil! ABD'den Türkiye'ye ilginç talep: Bizim bu uçaktan sipariş verin

Putin: "Kanser aşısı üretmeye yaklaştık"

Solak medya yine provokasyon peşinde! Özdağ'ın yanında amatör kaldılar

TB2 ve TB3'ten sonra Baykar'ın son harikası! Kemankeş dünyayı ayağa kaldırmaya geliyor

Fas’tan Türkiye’ye teklif: cam şişe üreten Türk şirketi arıyor! Türkiye kararı: Almak istiyor! dikkat çeken talep

Aliyev: "Dünya, 3. Dünya Savaşı'na çok yakındır"
Yerel Düzensiz göçmenlere geçit verilmiyor
Yerel

Düzensiz göçmenlere geçit verilmiyor

Yeniakit Publisher
2024-02-15 10:53:00 -
Düzensiz göçmenlere geçit verilmiyor

Afyonkarahisar’da düzensiz göçmenlere yönelik polis tarafından gerçekleştirilen denetimde gerekli belgeleri bulunmayan 3 kişi yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı göçle mücadele çerçevesinde denetim yaptı. Denetimde üzerlerinde resmi makamlarca kimlik veya kimlik yerine geçen bir belge bulunmayan Afganistan uyruklu 2 kişi ve dosya durumu kapalı olduğu tespit edilen İran uyruklu bir şahıs yakalandı. Şahısların işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi.

Pansiyondan 43 kaçak göçmen çıktı
Pansiyondan 43 kaçak göçmen çıktı

Yerel

Pansiyondan 43 kaçak göçmen çıktı

1 haftada 294 düzensiz göçmen yakalandı
1 haftada 294 düzensiz göçmen yakalandı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1 haftada 294 düzensiz göçmen yakalandı

Yunanların ittiği 15 göçmen kurtarıldı
Yunanların ittiği 15 göçmen kurtarıldı

Gündem

Yunanların ittiği 15 göçmen kurtarıldı

Bursa'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
Bursa'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Yerel

Bursa'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev:
Dünya

Aliyev: "Dünya, 3. Dünya Savaşı'na çok yakındır"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede yeni dönemin başladığını, bu döneme alnı açık, yüzü ak, başı dik girdiklerini söyleyerek, "Erm..
Fas’tan Türkiye’ye teklif: cam şişe üreten Türk şirketi arıyor! Türkiye kararı: Almak istiyor! dikkat çeken talep
Ekonomi

Fas’tan Türkiye’ye teklif: cam şişe üreten Türk şirketi arıyor! Türkiye kararı: Almak istiyor! dikkat çeken talep

Ambalaj sektöründe rekabet kızıştı! Ambalaj faaliyet gösteren yatırımlarının sahibi olduğu Faslı bir firma, sürpriz bir yatırım planlarına a..
Enerji devi Shell 7 Hidrojen istasyonu kapatıyor! Kararı aldığı açıklandı! Bakın neden oldu: İlginç savunma
Ekonomi

Enerji devi Shell 7 Hidrojen istasyonu kapatıyor! Kararı aldığı açıklandı! Bakın neden oldu: İlginç savunma

Araçlar için çok önemli olan şirketlerden olan Enerji devi Shell, Kaliforniya'daki 7 hidrojen istasyonunu kapatma kararı aldı. Nedeni ise şö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23