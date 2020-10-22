DÜZELTME - "Fenerbahçe'de taraftarın tasarladığı otobüsün tanıtımı yapıldı" başlıklı haberimizin üçüncü paragrafında yer alan "2014'te yapılan ve failleri hala bulunmayan saldırıya mesaj olsun istedik" ifadesi "2015'te yapılan ve failleri hala bulunamayan

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı'nı taşıyan otobüsün yeni tasarımlı hali tanıtıldı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına yönetim kurulu üyeleri Burak Kızılhan, Kemal Danabaş, Selahattin Baki, futbol takımı teknik heyeti ve oyuncular, Gürsel Turizm yöneticileri ve tasarımı gerçekleştiren sarı-lacivertli taraftar Burak Uluadaoğlu katıldı.

Törende konuşan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, tasarıma kendilerinin de eklemeler yaptıklarını belirterek, "Atatürk fotoğrafı, Türk bayrağı ve nazar boncuğu her zaman otobüste yer alır. Bu sene için taraftarların önerisiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını da otobüse ekledik. 'Sevgi Kurşun Geçirmez' mesajını da taraftarın isteğiyle otobüsün önüne koyduk. 2015'te yapılan ve failleri hala bulunamayan saldırıya mesaj olsun istedik." dedi.

Taraftarların tasarım yarışına büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Kızılhan, "Türkiye ve yurt dışından tasarımlar yağdı. 3-4 gün gibi kısa sürede 300 üzerinde tasarım ilgili arkadaşlara ulaştı. Bunların arasından dördünü seçtik. Otobüsümüzün nasıl giydirileceğini yine taraftarlarımızın oylarıyla belirledik." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nı taşıyan otobüs için de aynı şekilde tasarım yarışı gerçekleştireceklerini anlatan Kızılhan, bunun da kısa sürede yapılacağını dile getirdi.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut ise güzel bir tasarımla otobüsün dış tarafının giydirildiğine dikkati çekerek, "İnşallah biz de bu tasarımla şampiyonluğa ulaşarız." ifadelerini kullandı.

Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Fethi Gündüz ise 1970'li yıllardan beri Fenerbahçe'ye sponsorluk yaptıklarını hatırlatarak, "İnşallah bu birliktelik yüzyıllarca devam eder. Bu sene voleybol takımının da sponsoruyuz. Yeni anlaşmayla basketbolun da sponsoru olacağız. Bu bayrağı hep taşıyacağız. 'Sevgi Kurşun Geçirmez' dedik, inşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz." diye konuştu.

Burak Kızılhan ile Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, tasarımı gerçekleştiren Burak Uluadaoğlu'na birer hediye verdi.





