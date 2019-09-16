Düzce’de yılın ahisi 57 yıllık berber oldu

DÜZCE(İHA) – Bu yıl 15.’si düzenlenen Ahilik Haftası etkinlikleri Cedidiye Camii önünden Anıtpark’a kortej yürüyüşü ile başladı.

Sanatın, ticaretin ve mesleğin olgun kişilik, güzel ahlak ve doğrulukla yoğrulduğu kökleri çok eskilere dayanan bir gelenek olan Ahilik Haftası etkinlikleri Cedidiye Camisi önünden başlayarak Anıtpark Meydanına kadar Düzce Belediyesi mehter takımının da eşlik ettiği yürüyüşle başladı.

Yürüyüşe; Vali Yardımcısı Cemal Demiryürek, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mustafa Kayıkçı, kurum müdürleri, esnaf odası başkanları ile üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Anıtpark’taki program Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başladı. Ardından ise protokol konuşmaları yapıldı.

“Bir olursak tok oluruz”

Vali Yardımcısı Cemal Demiryürek ahiliğin kardeşlik teşkilatı olduğunu belirterek “Ahilik günümüzde esnafımıza yol gösteren fikir ve hareket kaynağıdır. Ahilik bir kardeşlik teşkilatıdır. Kardeşliğin gereği de paylaşmaktır. Zor durumda birbirine destek olmaktır. Ahilik yalnızca bir meslek örgütü dayanışması değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğu olan bir yapıdır. Devletimizin ekonomik sorunlar yaşamaya başladığı şu dönemlerde fırsat kollayan değil, omuz veren esnaflara ihtiyaç vardır. Bir olursak tok oluruz, bölünürsek yok oluruz” dedi.

“Ahilik akılcılık ve çağdaşlıktır”

DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı, ahiliğin ekonominin temellerini oluşturan sosyal bir model olduğuna dikkat çekerek “İl genelinde 26 meslek odamız, bir şubemiz ile konuşlanmış bulunmaktayız. Çalışanlar ve aileler de dikkate alındığında yaklaşık 60 bin kişiyi temsil eden Düzce’nin en büyük sivil toplum kuruluşu niteliğindeyiz. Mesuliyetlerimiz ağır. Bizim kültürümüzde esnaf sadece alan satan ticaret yapan kişi değildir. Esnaf semtimizin ağabeyidir. Esnaf adaletin teminatıdır. Toplumumuzun her zamankinden fazla akla, bilime, çalışmaya ve ahlaka ihtiyacı vardır. Ahilik din, dil, ırk ayrımı gözetmeden, herkesi eşit gören, böylece milli bütünlüğü ve ekonominin temellerini oluşturan sosyal bir modeldir. Ahilik akılcılıktır, çağdaşlıktır. Usta, kalfa, çırak ilişkilerinin devamını sağlayabilmek amacıyla okullarda mesleki özellikleri taşıyan çocuklarımızı mutlaka meslek liselerimize yönlendirmeliyiz. Meslek liseleri en üst düzeyde desteklenmeli. Biz vatanımız ve milletimiz için canımızı seve seve verebileceğimizi ispat etmiş bir teşkilatız. Çalışmak ibadettir” diye konuştu.

“Ahilik kültürüne sahip çıkılmalı”

Ticaret İl Müdürü Çiğdem Acar, Ahilik kültürüne sahip çıkılması ve çağın gereklerine uygun hale getirilmesi gerektiğini belirterek “Ahi kelimesi kardeş anlamına gelmektedir. Ahiler ortak bir keseden para harcar, ortak sofrada yemek yerlerdi. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’da kurulan, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı amaçlayan, dini, sosyal ve toplumsal yönü olan bir esnaf teşkilatıdır. Toplumsal kimliğimiz açısından sürekli sahip çıkmamız gereken çok önemli bir kültürümüzdür. Ahilik kültürünü çağımız şartlarına uygun hale getirip yaşatmak ise üzerimize düşen en önemli görevlerden biridir. İnsana saygıyı ve sevgiyi işleyen ahilik kültürü, haksız rekabeti ortadan kaldıran, kaliteli üretimi benimseyen ve teşvik eden bir yapıdır. Sanayi ve ticarette doğruluk ve dürüstlükten ödün vermeden birbirimizle kucaklaşmalıyız. Ahilik geleneğine göre bir ahi eli açık ve yardımsever olmalıdır. Dilini yalan, gıybet ve iftiradan bağlamalıdır. Bize düşen de bu kültürü yaşatmak ve sahip çıkmaktır” dedi.

Konuşmaların ardından DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı tarafından yılın Ahisi Orhan Demir’e Ahilik Kaftanı giydirildi. Demir’in 57 yıldır aralıksız berberlik mesleğini sürdürdüğü öğrenildi. Yılın Kalfası Aybüke Yiğit ve yılın Çırağı Melih Özçiçek’te ödüllendirildi. Ödüller Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı tarafından takdim edildi.

Ardından ebediyete intikal eden esnaf ve sanatkârların ruhuna dua okundu. Ahilik Haftası Kutlamaları, esnaflar tarafından Anıtpark’a kurulan standın gezilmesi ve Ahi pilavı dağıtımı ile son buldu.