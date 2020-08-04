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Aktüel

Düzce'de fındık hasadı tarihi belirlendi

İl Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Çiçek: - "Üreticiler, fındık hasadına başlamadan önce hasadı güçleştirmemesi ve yere düşen fındığın kaybolmaması için hasattan 5-10 gün önce bahçelerinde ot temizliği yapmalıdır"

Yeniakit Publisher
2020-08-04 15:48:11 -
Düzce'de fındık hasadı tarihi belirlendi

DÜZCE (AA) - Düzce'de fındık hasadı, ilin farklı kesimlerinde 10, 17 ve 24 Ağustos'ta yapılacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arazi çalışmaları sonucunda il genelindeki 2020 yılı fındık hasat tarihlerinin belirlendiği bildirildi.

Üreticilerin fındıkta rekolte ve kalite kaybı yaşamamak için erken hasat yapmaması gerektiği aktarılan açıklamada, hasadın sahil kesiminde 10 Ağustos, orta kesimde 17 Ağustos, yüksek kesimlerde ise 24 Ağustos'ta yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Nejdet Çiçek, fındık hasadında belirlenen tarihlere uyulmasını istediklerini belirterek, "Üreticiler, fındık hasadına başlamadan önce hasadı güçleştirmemesi ve yere düşen fındığın kaybolmaması için hasattan 5-10 gün önce bahçelerinde ot temizliği yapmalıdır." ifadesini kullandı.

Hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıkta randıman ve kalite kaybı yaşanacağından, zamanından önce hasadın yapılmaması gerektiğini vurgulayan Çiçek, "Fındığın en iyi hasat edilme şekli, silkme suretiyle yerden toplanmasıdır. Elverişli bahçelerde yerden toplanarak hasat edilen fındıklar tam hasat olgunluğunda toplandığından randıman ve kalite iyi olacak, ayrıca bir sonraki yılın mahsulünü oluşturacak olan tomurcuklar da zarar görmemiş olacaktır. Bölgede yaygın olarak uygulanan daldan elle toplanarak fındığın hasat edilmesinde, dalların birbirine sürtünmemesine, çotanakların dala birleştiği yerden tek tek koparılmasına ve tomurcuklara zarar vermemek için sıyırma şeklinde toplama yapılmamasına dikkat edilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

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