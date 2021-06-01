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Yerel Düzce’de feci kaza! 2 yaralı
Yerel

Düzce’de feci kaza! 2 yaralı

Düzce'de yağış nedeniyle yoldan çıkan otomobil ağaçlara çarptı. 2 yaralının olduğu aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 13:03:00 -
Düzce’de feci kaza! 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak ağaçlara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İstanbul yönüne giden İ.Ç. idaresindeki 34 FD 1257 plakalı otomobil, Gümüşova rampaları mevkisinde sürücünün sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Bir süre sürüklendikten sonra yol kenarındaki ağaçlara çarparak duran otomobildeki sürücü ve yanındaki kişi yaralandı.

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak tedavi edildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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