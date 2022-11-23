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Yerel Düzce'de depremde çöken kümesteki binlerce civciv telef oldu
Yerel

Düzce'de depremde çöken kümesteki binlerce civciv telef oldu

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğünde depremde çöken kümeste, binlerce civciv telef oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 17:48:00 -
Düzce'de depremde çöken kümesteki binlerce civciv telef oldu

Düzce'de meydana gelen depremde çöken kümeste, binlerce civciv telef oldu.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından, ekiplerin sahadaki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

2 katlı tavuk kümesi hasar gördü

Merkeze bağlı Dereli Tütüncü köyü Dedeler Mahallesi'nde Ahmet Aslan'a ait 2 katlı tavuk kümesi de depremde hasar gördü. Ahmet Arslan, AA muhabirine, depreme uykuda yakalandıklarını belirterek, depremin ardından hemen çiftliğe geldiğini söyledi.

Çiftliğe ulaştıklarında, kümesin çöktüğünü gördüklerini vurgulayan Arslan, "Çalışanımız, deprem anında dışarı çıkmış. Can kaybı olmaması sevindirici. Kümesin yıkılması o kadar önemli değil. Hayvanlarımız telef oldu, sağ kalanları buradan çıkartmaya çalışıyoruz. 48 bin 650 tane civciv vardı. Ne kadarı telef oldu? Şu an tam tespit edemedik. Sağ kalan hayvanlardan kurtarabildiğimiz kadar kurtarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan çöken kümes, AA ekibince dronla havadan görüntülendi.

 

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