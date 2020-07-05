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Düzce'de ATV tipi arazi aracı devrildi: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-05 21:53:23 -
Düzce'de ATV tipi arazi aracı devrildi: 5 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Kaynaşlı İlçesinde ATV tipi arazi aracının devrilmesi sonucu 2'si çocuk, biri bebek, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Ö'nin kullandığı ATV tipi arazi aracı, Şimşir Mahallesi'nde devrildi.

Ters dönen araçtan yola savrulan sürücü A.Ö (26) ile araçta bulunan S.Ö (22), Z.N.Ü (13), M.Ö (2), C.Ç.Ö (1) yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla yol kenarına alınan yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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