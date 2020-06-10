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Düzce Kasrı’nda tadilat devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesinin mülkiyetlerinden birisi olan Bahçeşehir bölgesinde bulunan Düzce Kasrı’nda tadilat tüm hızı ile devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 23:37:13 -
Düzce Kasrı’nda tadilat devam ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesinin mülkiyetlerinden birisi olan Bahçeşehir bölgesinde bulunan Düzce Kasrı’nda tadilat tüm hızı ile devam ediyor. Yapılan çalışmanın kısa süre içerisinde bitirilerek hizmete açılması planlanıyor.


Düzce şehir merkezi manzaralı olan ve Düzce Belediyesi’nin mülkiyetlerinden bir tanesi olan Düzce Kasrı’nda çalışmalar son sürat devam ediyor. Yeni konsept kazandırılması için projesi hazırlanan Düzce Kasrı’nda çalışmalarla ilgili Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu incelemelerde bulundu. Kasapoğlu, Düzce’nin güzide mekanlarından birisi olacağı için projeyi yakın takip ettiklerini belirtti. Yetkililerden bilgi alan Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, çalışmalarda bulunanlara da teşekkür etti.

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