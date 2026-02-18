Düzce beyaza büründü!
Düzce’de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, dondurucu soğukların gelişiyle birlikte akşam saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Şehir merkezinde yağmurun ardından aniden bastıran kar, kısa sürede yolları ve araçların üzerini beyaz örtüyle kaplarken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Düzce’de özellikle Sakarya’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle, Gümüşova ilçesinde kar yağışı şiddetini artırdı. Tipi şeklinde etkili olan kar, kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürürken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yetkililer, ani sıcaklık düşüşü nedeniyle buzlanma riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artabileceği belirtilirken, ekiplerin olası olumsuzluklara karşı hazır bekletildiği öğrenildi. Ramazan’ın gelişiyle yağan kar, bir yandan görsel şölen oluştururken diğer yandan vatandaşlara sürpriz yaşattı. Kar yağışının gece saatlerinde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.