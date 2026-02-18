  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye’de de sık sık eleştiriliyordu! Milletvekillerine emekli maaşını tamamen kaldırdılar Onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti Ortadoğu'ya yığınak Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri TMSF haklı bulundu! Hortumcu Uzan'lara istinaf şoku Türkiye savunma sanayiinde dünya devlerine meydan okuyor! Hastanede mide bulandıran olay Burası CHP’nin yıllardır yönettiği İzmir! Yağmur yağdı, ev ve işyerlerini su bastı TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan rapor teşekkürü Anket sonuçları çıktı! Mesut Özarslan AK Parti’ye katılmalı mı? Başörtüsü düşmanı eski Boğaziçi Rektörü’ne bakın! Ergüder: Biz başörtülüleri okuttuk
Yerel Düzce beyaza büründü!
Yerel

Düzce beyaza büründü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Düzce beyaza büründü!

Düzce’de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, dondurucu soğukların gelişiyle birlikte akşam saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Şehir merkezinde yağmurun ardından aniden bastıran kar, kısa sürede yolları ve araçların üzerini beyaz örtüyle kaplarken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Düzce’de sabah saatlerinde etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Düzce’de özellikle Sakarya’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle, Gümüşova ilçesinde kar yağışı şiddetini artırdı. Tipi şeklinde etkili olan kar, kısa sürede cadde ve sokakları beyaza bürürken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yetkililer, ani sıcaklık düşüşü nedeniyle buzlanma riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artabileceği belirtilirken, ekiplerin olası olumsuzluklara karşı hazır bekletildiği öğrenildi. Ramazan’ın gelişiyle yağan kar, bir yandan görsel şölen oluştururken diğer yandan vatandaşlara sürpriz yaşattı. Kar yağışının gece saatlerinde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor. 

Erzurum’da yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi! 775 köy yolu kapandı
Erzurum’da yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi! 775 köy yolu kapandı

Yerel

Erzurum’da yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi! 775 köy yolu kapandı

Kars ve Ardahan'da kar yağışı
Kars ve Ardahan'da kar yağışı

Yerel

Kars ve Ardahan'da kar yağışı

Yurda giriş yaptı Edirne'de kar yağışı başladı
Yurda giriş yaptı Edirne'de kar yağışı başladı

Yerel

Yurda giriş yaptı Edirne'de kar yağışı başladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23