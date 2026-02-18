Alevi dernekleri MEB'in Ramazan Ayı etkinliklerine karşı çıktı: 'Laikliğe aykırı'

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, nesillerin ihyası ve milli manevi değerlerin aktarılması amacıyla başlattığı "Maarifin Kalbinde Ramazan" projesi, toplumun geniş kesimlerinden büyük takdir toplarken; her hayırlı hizmetin karşısında durmayı vazife edinen malum odaklar yine sahneye çıktı. Çocuklara paylaşmayı, yardımlaşmayı ve kültürel mirası öğretecek olan bu anlamlı projeyi "laikliğe aykırı" diyerek hedef aldılar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ile gönderilen ve buram buram Anadolu irfanı kokan genelgeyle heyecanlandı. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" vizyonuyla hazırlanan program, okulları sadece bilgi yüklenen binalar olmaktan çıkarıp, "insan yetiştiren" irfan yuvalarına dönüştürmeyi hedefliyor.

Nesiller "Ramazan İklimi"nde Buluşacak

MEB'in başlattığı seferberlik kapsamında, Ramazan ayı boyunca okullarda gerçekleştirilecek etkinlikler, dijital çağın yalnızlaştırdığı çocuklara "biz" olma şuurunu aşılayacak.

-Okullarda kurulacak iftar sofralarıyla zengin-fakir ayrımı gözetilmeksizin öğrenciler aynı ekmeği bölüşecek.

-İhtiyaç sahiplerine yardım etme etkinlikleriyle çocuklara "veren elin alan elden üstün olduğu" öğretilecek.

-Davul çalma, mani okuma ve geleneksel süslemelerle unutulmaya yüz tutmuş Ramazan medeniyeti yeni nesillere aktarılacak.

Malum Zihniyetten "Laiklik" Maskeli Saldırı

Bakanlığın bu pedogojik ve yerli hamlesi, toplumun genetik kodlarıyla kavgalı olan çevreleri bir kez daha rahatsız etti. Alevi Federasyonları adı altında açıklama yapan bazı yapılar, çocukların manevi gelişimini hedefleyen bu projeyi "gericilik" ve "asimilasyon" yalanlarıyla karalamaya çalıştı.

Yapılan açıklamada, yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan etkinliklerinin "Anayasa suçu" olarak nitelendirilmesi, bu yapıların toplumun inanç değerlerine ne kadar yabancı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Okulları "bilim yuvası" kılıfı altında maneviyattan soyutlanmış, köksüz bireylerin yetiştiği mekanlara dönüştürmek isteyen bu zihniyet, "karanlığa teslim olmayacağız" sloganlarıyla aslında kendi ideolojik karanlıklarını perdelemeye çalıştı.

Velilerden Bakanlığa Tam Destek

Marjinal grupların kopardığı yaygaranın aksine, veliler ve eğitimciler uygulamadan son derece memnun. Çocuklarının sadece akademik başarıyla değil, "iyi insan" olma erdemiyle de donatılmasını isteyen aileler, Bakan Yusuf Tekin'e teşekkür mesajları yağdırıyor. Veliler, "Çocuklarımız Ramazan'ın maneviyatını okulda arkadaşlarıyla yaşayarak öğreniyor. Bundan kim, neden rahatsız olur?" diyerek tepkilerini dile getiriyor.