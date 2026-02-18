Nazilli'de kahreden olay!

  • İSTANBUL
Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir kamyonun tamiri sırasında damperin aniden inmesi sonucu meydana gelen feci kazada, kasa ile şasi arasında sıkışan 3 kişiden 2’si hayatını kaybetti. Gece saatlerinde meydana gelen feci olayda, kasanın üzerlerine düştüğünü son anda fark eden kahraman ustanın, yanındaki oğlunu hızla iterek ölümden kurtardığı ancak kendisinin feci şekilde can verdiği öğrenildi.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir kamyonun tamiri sırasında aniden inen kasa ile şasi arasında sıkışan 3 kişiden 2’si hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada ölen ustanın kasanın üzerlerine düştüğünü görünce oğlunu iterek kurtardığı, ancak kendisini kurtaramadığı öğrenildi.

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi içerisindeki F Blokta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoför olarak çalıştığı kamyonun damper sisteminde arıza olan Sinan Konakçı isimli şahıs kamyonu Muhammet Gündüz adlı ustanın dükkanına getirdi. Kamyonun kasasını kaldırıp araya koyduğu destek ile damper sistemini tamir etmeye başlayan usta Muhammet Gündüz çalıştığı sırada iddiaya göre desteğin kaymasıyla bir anda kamyon kasası düştü. Kazada usta Muhammet Gündüz (52) ile çalışmayı izlemek için kasanın altında bulunan kamyon şoförü Sinan Konakçı, şasi ile kamyon kasası arasında sıkıştı. Bu sırada babasına yardımcı olan 23 yaşındaki gencin ise, babasının kaza anında ani bir refleksle kendisini ittirmesi sonucu kurtulduğu öğrenildi.

 

Meydana gelen iş kazasında usta Muhammet Gündüz ile kamyon şoförü Sinan Konakçı feci şekilde hayatını kaybederken, yaralı olarak kurtarılan genç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Oğlunu kurtardı, kendisini kurtaramadı

Görgü tanıklarının ifadesine göre usta Muhammet Gündüz’ün kasanın düşmekte olduğunu görünce oğlunu itekleyerek ölümden kurtardığı ancak kendisini kurtaramadığı öğrenildi.

Muhsin Nas

Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, yakınlarına sabır versin. Kader elbette vardır; ancak insanın alması gereken tedbirler de vardır. Kamyon kasası hidrolikle kalkıkken altına girilmemeli; çünkü hidrolik sistemler emniyet unsuru değildir, her an çökebilir. Kasa altına girilecekse mutlaka mekanik emniyet pimi veya takoz ile sabitlenmeli, hidrolikten bağımsız ikinci bir güvenlik sağlanmalıdır. “Bir dakikalık iş” denilen ihmaller, maalesef çok ağır sonuçlara yol açabiliyor. Tedbir almak, kaderin önüne geçmek değil; emanete sahip çıkmaktır.
