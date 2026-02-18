Bolu Dağı’nda beyaz örtü ulaşımı zorluyor!

İstanbul ve Ankara arasındaki en kritik geçiş noktası olan Bolu Dağı, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Yumrukaya, Abant kavşağı ve Bolu Dağı Tüneli gibi noktalarda aralıklarla devam eden yağış, sürücülere zor anlar yaşatırken Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için teyakkuza geçti.