Bolu Dağı'nda beyaz örtü ulaşımı zorluyor!

Bolu Dağı'nda beyaz örtü ulaşımı zorluyor!

İstanbul ve Ankara arasındaki en kritik geçiş noktası olan Bolu Dağı, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Yumrukaya, Abant kavşağı ve Bolu Dağı Tüneli gibi noktalarda aralıklarla devam eden yağış, sürücülere zor anlar yaşatırken Karayolları ekipleri yolların kapanmaması için teyakkuza geçti.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkili oluyor.

Kar yağışı, otoyolun Yumrukaya, Abant kavşağı Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler ile kara yolunun Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde aralıklarla etkili oluyor.

Ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri güzergahlarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları, yakın takip, hatalı sollama ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

