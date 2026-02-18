  • İSTANBUL
Kemalist Emin Çölaşan'ı böyle hatırlıyoruz! "Ben PKK'nın yerinde olsam iftarda saldırırdım"
Gündem

Kemalist Emin Çölaşan’ı böyle hatırlıyoruz! “Ben PKK'nın yerinde olsam iftarda saldırırdım”

Yeniakit Publisher
Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Kemalist Emin Çölaşan'ın yıllar önce Hürriyet'teki "Ben olsam Türkiye'ye Ramazan ayında saldırırdım." şeklindeki rezil kepaze sözlerini hatırlattı.

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı gündem belirlemeye devam ediyor. 

Fatin Dağıstanlı'nın sunduğu programda Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Kemalist Emin Çölaşan'ın yıllar önce Hürriyet'teki "Ben olsam Türkiye'ye Ramazan ayında saldırırdım." şeklindeki rezil kepaze sözlerini hatırlattı.

 

Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

Biz Emin Çölaşan'ın neyini hatırlıyoruz? Ben 'PKK'nın yerinde olsam' diyordu. 'Ben PKK'nın yerinde olsam Ramazan günü iftar saatine yakın zaman diliminde karakollara saldırırım. 

Çünkü o saatlerde, o dakikalarda askerler oruç tuttukları için bir mecburiyet yok.' Onu da parantez içinde belirteyim.

Ama o kendi aklınca çıkarımda bulunacak ve dindar insanlara bir töhmette bulunacak.

 

"PKK'nın askerliğini yapan bir Emin Çölaşan"

'O saatlerde askerler oruç tuttukları için rehavette olurlar. O saatte saldırırlarsa daha fazla karşı tarafa kayıp verdirirler.' diye adeta PKK'nın askerliğini yapan bir Emin Çölaşan'dan bahsediyoruz.

Bırakın o APO karşıtlığını falan filan bu sözü söyleyen bir insan 'ben PKK'nın yerinde olsam Ramazan günü iftar saatine yakın bir zaman diliminde saldırırım' diyen Emin Çolaşan'a kapak olsun.

İsterse Ramazan'ın içinde, isterse Ramazan'ın dışında, isterse tam iftar açma saatinde, isterse sahur vaktinde saldırabiliyor mu PKK? Şimdi havasını alır. Bununla bitirmiş olayım.

Yorumlar

Egeli

Devlet yurtdışındakileri halletti şimdi sıra içerdekilerde

resat,

osmanlı döneminde, gavurlar ,dini ehemmiyeti olan, günlerde saldırırmış,, bu tam manasıyla , bu taktiğe uygun bir , öneri ,
