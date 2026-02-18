Tarım bittiyse bu veriler nedir? Türkiye rekor kırıyor Babacan maval okuyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu.

Türkiye, tarımsal üretimde rekor kırarak dünyanın en büyük 7 lideri arasına girerken Babacan maval okudu.

Ali Babacan "Bu iktidarın bir tarım politikası yok; çiftçimiz üretmiyor, üretemiyor" şeklinde laf kalabalığı yaptı.

Veriler Babacan'ın suratına çapıldı

Türkiye, tarımsal üretimde rekor kırdı ve dünyanın en büyük 7 lideri arasına girdi.

Türkiye’nin tarımsal üretimi rekor seviyeye ulaşarak, 2023 yılında 68,9 milyar dolar olan üretim 2024’te yüzde 7 artışla 74 milyar dolara çıktı.

“2023 yılında 68,9 milyar dolar olan tarımsal üretimimiz yüzde 7 artarak 2024’te 74 milyar dolara ulaştı. Bu da bizi dünyanın yedi önde gelen ülkesi arasına taşıdı.” açıklamasını yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Dünya Bankası verilerine göre Türkiye’nin tarım alanında ilk kez 70 milyar dolar eşiğini geçtiğini ifade etmişti.