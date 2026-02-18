  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ramazan ayı geldi, seküler yobazlar sancılandı! Ahlâksız, dinsiz bir nesil istiyorlar “Ben figüran değilim” diyen Mansur Yavaş kazan kaldırdı! Bundan sonrasını Özel düşünsün Başkan Kurtulmuş detayları açıkladı! Terörsüz Türkiye raporu kabul edildi Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanmışlardı! 128 zanlı tutuklandı Aziz İhsan Aktaş davasında dikkat çeken ifade! Savcılığa iftira atıyorlar öyle bir şey yok DEM Parti’den ortak rapora şerh! Gazze Barış Kurulu ilk toplantısını yapacak! Dışişleri Bakanı Fidan ABD’ye gidiyor Sapkınlara ağır yaptırım TPAO ve Shell'den Bulgaristan'da ortaklık imzası Zorlu hava koşuları bile vız geldi! Bayraktar TB3’ten nefes kesen gösteri
Ekonomi Tarım bittiyse bu veriler nedir? Türkiye rekor kırıyor Babacan maval okuyor
Ekonomi

Tarım bittiyse bu veriler nedir? Türkiye rekor kırıyor Babacan maval okuyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tarım bittiyse bu veriler nedir? Türkiye rekor kırıyor Babacan maval okuyor

Türkiye, tarımsal üretimde rekor kırarak dünyanın en büyük 7 lideri arasına girerken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Bu iktidarın bir tarım politikası yok; çiftçimiz üretmiyor, üretemiyor" şeklinde maval okudu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu.

Türkiye, tarımsal üretimde rekor kırarak dünyanın en büyük 7 lideri arasına girerken Babacan maval okudu.

Ali Babacan "Bu iktidarın bir tarım politikası yok; çiftçimiz üretmiyor, üretemiyor" şeklinde laf kalabalığı yaptı.

 

Veriler Babacan'ın suratına çapıldı

Türkiye, tarımsal üretimde rekor kırdı ve dünyanın en büyük 7 lideri arasına girdi.

Türkiye’nin tarımsal üretimi rekor seviyeye ulaşarak, 2023 yılında 68,9 milyar dolar olan üretim 2024’te yüzde 7 artışla 74 milyar dolara çıktı.

“2023 yılında 68,9 milyar dolar olan tarımsal üretimimiz yüzde 7 artarak 2024’te 74 milyar dolara ulaştı. Bu da bizi dünyanın yedi önde gelen ülkesi arasına taşıdı.” açıklamasını yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Dünya Bankası verilerine göre Türkiye’nin tarım alanında ilk kez 70 milyar dolar eşiğini geçtiğini ifade etmişti.

Türkiye savunma sanayiinde dünya devlerine meydan okuyor!
Türkiye savunma sanayiinde dünya devlerine meydan okuyor!

Gündem

Türkiye savunma sanayiinde dünya devlerine meydan okuyor!

Türkiye'nin teknoloji hamlesinde dev adım!
Türkiye'nin teknoloji hamlesinde dev adım!

Gündem

Türkiye'nin teknoloji hamlesinde dev adım!

Parasını vererek bile alamıyorlar! İşte Türkiye düşmanlarını tir tir titreten silah: Karaok!
Parasını vererek bile alamıyorlar! İşte Türkiye düşmanlarını tir tir titreten silah: Karaok!

Gündem

Parasını vererek bile alamıyorlar! İşte Türkiye düşmanlarını tir tir titreten silah: Karaok!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23