“Türkiye tüm topraklarımızı vurabilir” Yunanistan’da ‘CENK’ korkusu

TAHSİN HAN

Yunan basını, Türk savunma sanayini yakından takip etmeye ve paranoya haberleri yapmaya devam ediyor... Yunan toplumuna korku aşılayan ve Atina yönetimini acilen göreve çağıran Pentapostagma haber sitesi, PKK’nin silah bırakmasıyla Türkiye’nin artık batıya yöneleceği iddiasında da bulundu.

Haberde “Türkiye, karadan karaya füzelerle tüm topraklarımızı vurabilir; bu, Yunanistan’ın şu anda sahip olmadığı ve bu nedenle DERHAL sahip olunması gereken bir yetenektir.

İsrail, İran füzelerinden korkuyordu. Ancak hem İsrail hem de Yunanistan, bu kez Türkiye’den gelen yeni bir füze tehdidiyle karşı karşıya.

Türkiye’nin 2.000 km menzilli hipersonik balistik füze programı, İsrail’de de yeni ve kritik bir tehdit olarak görülüyor. Türkiye’nin 2.000 km menzilli füzeler (CENK) geliştirme duyurusu, caydırıcılık kabiliyetine sahip bölgesel bir güç olma hedefine doğru atılmış önemli bir adımdır. Bu gelişmenin ardında Türkiye için güvenlik bağımsızlığı, stratejik caydırıcılık, hipersonik teknolojiye geçiş gibi çeşitli motivasyonlar yatmaktadır.”

Yunanistan-Türkiye dengesi

Yunan sitesi ayrıca Türk ve Yunanistan’ın askeri gücünü karşılaştırıdı: “Erdoğan Katar’dan 12 Eurofighter savaş uçağı alarak Yunanistan’ın uçak konusundaki artısını bitirecek. Donanmada alınan gemilerle dengeler eşdeğer. Kara Kuvvetlerinde Türkiye daha büyük bir kuvvet hacmine sahipken, PKK’nın silah bırakmasıyla Türk ordusu savaş tecrübesi askerleri Batı Anadolu kıyılarına ve Doğu Trakya’ya transfer edecektir. Endişe verici olan, Türkiye’nin artık Çanakkale Boğazı’nda konuşlanmış ve üç Deniz Piyade Tugayının da Ege Denizi’ne yönelik tehdidi artırmasıdır. Türk savunma sanayisinin silah sistemleri, aletler ve mühimmat üreterek ülkesinin Silahlı Kuvvetlerini modernize ettiğini, Yunanistan’ın ise bunları ağırlıklı olarak müttefik ülkelerden temin ettiğini, belirtmek isteriz. Ancak, uzun menzilli füzeler alanında fark çok büyük. Türkiye, tüm topraklarımızı vurabilecek kapasiteye sahip.

MİÇOTAKİS’E AKIL DA VERDİLER

Bizim görüşümüze göre bu durum DERHAL değişmeli; Yunanistan, diğer tüm silahlanma programlarının önüne geçerek, müttefik ülkelerden çok uzun menzilli karadan karaya füzelerin tedarikine öncelik vermeli, yerli savunma sanayimiz de bu füzelerin üretimini mutlak öncelik haline getirerek bir dönüşüm geçirmelidir.

Bu amaç için, şimdilik ayrıntılara girmeden, Hindistan-İsrail-Fransa uygun ülkelerdir.

Yunanistan, Türkiye’nin füze tehdidine karşı hangi önlemleri almalıdır?

Yukarıdakilere dayanarak, aşağıdaki önerilerde bulunuyoruz:

AKTİF ÖNLEMLER

1. “Aşil Kalkanı”nın (İsrail yapımı savunma sistemi)devreye alınma süresinin hızlandırılması - kurulumu ve etkinleştirilmesi.

2. Müttefik ülkelerden 2500-3000 km menzilli karadan karaya füzelerin satın alınması - Yunanistan anakarası ve Girit bölgelerine yerleştirilmesinin incelenmesi.

3. Hava Kuvvetlerimizin gücünü daha da artıracak ve Türkiye’nin derinliklerindeki hedeflere saldırma kabiliyeti kazandıracak 4 adet uçan tanker satın alınması.

4. Deniz ve hava kuvvetleri için çok uzun menzilli denizden karaya ve havadan karaya füzelerin satın alınması.

PASİF ÖNLEMLER

1. Türkiye’nin sürekli uydu takibi ve ASEPE aracılığıyla gözetim altında tutulması, sürprizlerden kaçınmayı amaçlamaktadır.

2. İskandinav ülkelerindeki benzer tatbikatları örnek alarak, savaş uçaklarımızı karayollarına ve küçük havaalanlarına dağıtma ve buralardan iniş yaparak muharebe görevi gerçekleştirme planının oluşturulması ve test edilmesi.

3. Düşmanın daha önce saldırdığı havalimanlarımızda pist kullanım süresini en aza indirmek için tatbikatlar düzenlemek.”