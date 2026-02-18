  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İran pilotları uyaran bir NOTAM yayınladı

İran pilotları uyaran bir NOTAM yayınladı

İran yönetimi, 19 Şubat Perşembe günü Umman Körfezi ve çevresinde gerçekleştirilecek füze denemeleri için pilotları uyaran bir NOTAM yayınladı.

İran, bölgesel askeri hareketliliğin arttığı bir dönemde Umman Körfezi ve çevresinde füze denemesi yapacağını duyurdu. Tahran yönetimi tarafından yayınlanan Hava Görevlerine Bildirim (NOTAM) ile pilotlar ve havayolu şirketleri bölgedeki potansiyel tehlikelere karşı uyarıldı.

ORTAK TATBİKAT ÖNCESİ KRİTİK ADIM

Söz konusu denemelerin zamanlaması dikkat çekerken, Tahran yönetimi daha önce Umman Körfezi ve çevresindeki bölgelerde İran, Rusya ve Çin'in katılımıyla kapsamlı bir ortak tatbikat gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Tatbikat hazırlıkları kapsamında yayınlanan bildiride, 19 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinde İran'ın güneyinde planlanan füze fırlatmalarının gerçekleştirileceği vurgulandı.

 

HAVA SAHASI İÇİN TEHLİKE UYARISI

Füze denemelerinin sabah saatlerinde başlayacağını belirterek, "Söz konusu denemeler 06:30 ve 16:30 saatleri arasında icra edilecektir." ifadelerini kullandı. Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından da kaydedilen bildirimde, fırlatmaların İran'ın güney kesimlerini kapsayacağı belirtildi.

NOTAM NEDİR?

Pilotları potansiyel tehlikeler veya hava sahası değişiklikleri konusunda uyaran bir sistem olan NOTAM ile bölgedeki uçuş güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: Haber7

