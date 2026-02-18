  • İSTANBUL
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Camiler doldu taştı! Moskova’da Ramazan coşkusu
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Camiler doldu taştı! Moskova’da Ramazan coşkusu

Rusya’nın başkenti Moskova’da Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazı için camilere akın etti.

#1
Foto - Camiler doldu taştı! Moskova’da Ramazan coşkusu

Ramazan ayının ilk gecesinde Moskova’da manevi atmosfer camilere yansıdı.

#2
Foto - Camiler doldu taştı! Moskova’da Ramazan coşkusu

Moskova Merkez Camisi'ndeki namaz öncesinde ramazanın önemine ilişkin vaaz verildi ve ardından dualar edildi.

#3
Foto - Camiler doldu taştı! Moskova’da Ramazan coşkusu

Her yaştan insanın bulunduğu cemaat, camide saf tutarak teravih namazını eda etti.

#4
Foto - Camiler doldu taştı! Moskova’da Ramazan coşkusu

Moskova'da bulunan Anıt Camisi ve Tarihi Cami'de de Müslümanlar ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

