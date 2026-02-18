Camiler doldu taştı! Moskova’da Ramazan coşkusu
Rusya’nın başkenti Moskova’da Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazı için camilere akın etti.
Ramazan ayının ilk gecesinde Moskova’da manevi atmosfer camilere yansıdı.
Moskova Merkez Camisi'ndeki namaz öncesinde ramazanın önemine ilişkin vaaz verildi ve ardından dualar edildi.
Her yaştan insanın bulunduğu cemaat, camide saf tutarak teravih namazını eda etti.
Moskova'da bulunan Anıt Camisi ve Tarihi Cami'de de Müslümanlar ramazanın ilk teravih namazını kıldı.
