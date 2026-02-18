Anıtkabir’e koşan kadınlar buna ne diyecek! Medeni kanunda ‘metres hayatı’ iflası

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Akit TV’de bugün yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında konuşan Ali Karahasanoğlu, 1926 yılında İsviçre kapılarından ithal edilen Medeni Kanun’un, toplumu muasırlaştırmak bir yana, kadın onurunu nasıl ayaklar altına aldığını sert sözlerle deşifre etti.

Akittv'de bugün yayınlanan Manşetlerin Dili programında konuşan Ali Karahasanoğlu, İslam’ın kadına verdiği ulvi makamı görmezden gelerek, Medeni Kanun'un kabul edilişinin 100. yıldönümünde Anıtkabir’e koşan zihniyete seslendi. 

Karahasanoğlu, "Medeni Kanun kadını korudu diyorlar; peki bu metres hayatı yaşayanlar için ne yapmış? Çıksın o hanımefendiler buna cevap versin!" diyerek batı kaynaklı yasaların ahlaki çöküşe zemin hazırladığını vurguladı.

Kadını sadece bir "vücut teşhir objesi" haline getiren magazinleşmiş hayat tarzının Medeni Kanun makyajıyla servis edilmesine tepki gösteren Karahasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bürokratlarının ve malum çevrelerin "özgürlük" adı altında savunduğu kokuşmuşluğa karşı, belediyeden kazanılan ihalelerin paraları ile kiralanan jetlerle metreslerin taşınmasını hatırlatarak, İslam’ın "Cennet annelerin ayakları altındadır" düsturunu hatırlattı.

Kadın cinayetlerinin çözümünün batı ithali kanunlarda değil, kadını Allah’ın bir emaneti olarak gören İslam ahlakında olduğunu belirten Karahasanoğlu, Hz. Peygamberin Veda hutbesindeki "kadınlar size emanettir" buyruğunu reddeden laikçilere de hatırlatma yaparak, "Biz emanet memanet değiliz diyenler, bugün kadını sokağa düşüren ve iffeti yok sayan bu düzene neden sessiz?" sorusunu sordu.

