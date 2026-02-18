Güvercinlere doğum kontrolü! Nüfus artışına “yemli” çözüm

  • İSTANBUL
Polonya’nın turistik kenti Krakow’da artan güvercin sayısını kontrol altına almak için 'pilot doğum kontrolü' programı başlatıldı.

Polonya’nın güneyindeki Krakow kentinde, artan güvercin popülasyonu için sıra dışı bir uygulama devreye alındı.

 

Mısır taneleri ilaçla kaplanacak

Krakow Belediyesi, Dzikusy Salamandry Vakfı, çeşitli bilim ve araştırma çevreleriyle birlikte güvercinler için pilot bir doğum kontrol programı hazırladı. Krakow Belediyesi Hayvanlardan Sorumlu Sözcü Sabina Janeczko, yaptığı açıklamada, programın amacının güvercinlerin genel durumunu iyileştirmek ve nüfuslarının aşırı artmasıyla ortaya çıkan hastalık ve besine erişiminden kaynaklanan zorlukları azaltmak olduğunu söyledi. Kentte güvercinlerin toplu olarak bulunduğu bazı noktalara özel yemlikler yerleştirileceklerini belirten Janeczko, program neticesinde kuşların hemen ertesi gün ortadan kaybolmayacağını bildirdi. "Yemlikler, içerisinde bulunan mısırlara her gün doğum kontrol ilacı dozlayacak, daha doğrusu bu şekilde mısır taneleri ilaçla kaplanmış olacak" ifadelerini kullanan Janeczko, pilot programın uzun vadeli ancak güvenli bir süreç olduğunu söyledi.

 

Dzikusy Salamandry Vakfı Veterineri Przemyslaw Baran, ise kliniklerine her gün onlarca yaralı ya da bakımsız güvercin getirildiğini, bu nedenle sorunu sistemli bir şekilde çözmeye karar verdiklerini belirtti.

