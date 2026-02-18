  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonistlerden alçaklık! Bir de dalga geçiyorlar Afrika’da yerli ve milli gövde gösterisi! Başkan Erdoğan’dan Etiyopya Başbakanı’na Togg jesti Bazı Arap ülkelerinde ramazan ayı yarın başlıyor Güney Asya'da dengeler değişti! 17 yıllık sürgün bitti: Tarık Rahman başbakanlık koltuğuna oturuyor ABD ile İran anlaştı, altın ve gümüş çakıldı İngilizler dünyaya böyle duyurdu! Suudi Arabistan’ın KAAN hamlesi ABD'nin uykusunu kaçırdı Başkan Erdoğan’dan Etiyopya’da tarihi rest! Siyonistlerin Afrika oyununu Addis Ababa’da bozdu İslam Memiş'ten olay olan altın yorumu: Kuyumcuların önünde kuyruklar göreceğiz Gönül coğrafyamızda bayram havası! Gençler ellerinde Türk ve Etiyopya bayraklarıyla, Türkçe şarkılarla başka Erdoğan’ı karşıladılar Esenyurt'ta skandal görüntü!
Gündem Suriye’de PKK-YPG paçavraya döndü, Şara süpürdü! DEM ve Kandil hattında ihanet paniği
Gündem

Suriye’de PKK-YPG paçavraya döndü, Şara süpürdü! DEM ve Kandil hattında ihanet paniği

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Suriye’de PKK-YPG paçavraya döndü, Şara süpürdü! DEM ve Kandil hattında ihanet paniği

SABAH gazetesi yazarı Melih Altınok, Suriye sahasında yaşanan tarihi gelişmeleri köşesine taşıyarak, terör örgütü PKK-YPG'nin nasıl bir bozguna uğratıldığını anlatan Altınok, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın bir yıldır Şam'ı oyalayan terör paçavralarını saatler içinde nasıl süpürdüğünü gözler önüne serdi.

Şara terör inlerini tereyağından kıl çeker gibi temizledi

Yazar Melih Altınok'un dikkat çektiği üzere, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü PKK-YPG'yi dar bir alana hapsetti.

 

 

Operasyon sırasında sivillerin can ve mal güvenliğine gösterilen azami dikkat sayesinde, AVRUPA BİRLİĞİ (AB)'den medet uman fitne odakları ajitasyon yapacak malzeme bile bulamadı.

  • Ankara'nın Stratejik Gücü: Şam'ın bu özenli tutumunda, ANKARA'nın sürece müdahil olmasının ve Türkiye'nin bölgedeki barış vizyonunun payı büyük.
  • İtiraf Barzani'den Geldi: Türkiye'nin rolünü teslim etmek zorunda kalan Neçirvan Barzani'nin, "Türkiye'nin yardımı ve desteği olmasaydı bugün yapılan birçok şey gerçekleştirilemezdi" sözleri sahadaki gerçeği tescilledi.

 

DEM ve Kandil hattında ihanet paniği

Haberinde DEM PARTİ eşbaşkanlarının bu gerçeklere gözünü kapattığını belirten Altınok, CUMHUR İTTİFAKI'nın "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedefinden duyulan rahatsızlığı vurguladı. Suriye'de bozguna uğrayan terörün siyasi uzantıları, Türkiye'de sokağı karıştırma provokasyonlarında başarısız olunca bu kez Meclis çatısı altında tehdit diline sarıldı.

Bakırhan'dan Kandil ağzıyla küstah tehdit!

DEM Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan, Irak'ta köşeye sıkışan teröristler için Kandil'den aldığı talimatla devlete meydan okumaya kalkıştı. Bakırhan'ın "Irak ne Libya'ya ne de Suriye'ye benzer!" şeklindeki küstah uyarısını köşesine taşıyan Altınok, bu ihanet dilinin izahı olmadığını ifade etti.

 

Melih Altınok sordu: "Kandil'in kuyruğunda bu kez de Irak'a sürüklenen Bakırhan ve silah arkadaşlarına 'Kimi kimin adına uyarıyorsunuz?' diye soracak bir vekilimiz var mı?"

DEM Parti YPG-PKK'ya destekte ısrar ediyor!
DEM Parti YPG-PKK'ya destekte ısrar ediyor!

Siyaset

DEM Parti YPG-PKK'ya destekte ısrar ediyor!

DEM Parti'den Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama
DEM Parti'den Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama

Gündem

DEM Parti'den Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama

Meclis’te dayak yiyen Tanal’ın bir yalanı daha elinde patladı! DEM Partili kankası bakın neler söyledi
Meclis’te dayak yiyen Tanal’ın bir yalanı daha elinde patladı! DEM Partili kankası bakın neler söyledi

Gündem

Meclis’te dayak yiyen Tanal’ın bir yalanı daha elinde patladı! DEM Partili kankası bakın neler söyledi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Bu nlar Niye meclisten atılmıyor Türk milleti bunları orada istemiyor Seçilmiş deniyor evet köyleri basıp silah zoruyla oy alıp demokrasi insan hakları diyenler
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23