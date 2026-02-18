Suriye’de PKK-YPG paçavraya döndü, Şara süpürdü! DEM ve Kandil hattında ihanet paniği

Şara terör inlerini tereyağından kıl çeker gibi temizledi

Yazar Melih Altınok'un dikkat çektiği üzere, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü PKK-YPG'yi dar bir alana hapsetti.

Operasyon sırasında sivillerin can ve mal güvenliğine gösterilen azami dikkat sayesinde, AVRUPA BİRLİĞİ (AB)'den medet uman fitne odakları ajitasyon yapacak malzeme bile bulamadı.

Ankara'nın Stratejik Gücü: Şam'ın bu özenli tutumunda, ANKARA 'nın sürece müdahil olmasının ve Türkiye'nin bölgedeki barış vizyonunun payı büyük.

İtiraf Barzani'den Geldi: Türkiye'nin rolünü teslim etmek zorunda kalan Neçirvan Barzani'nin, "Türkiye'nin yardımı ve desteği olmasaydı bugün yapılan birçok şey gerçekleştirilemezdi" sözleri sahadaki gerçeği tescilledi.

DEM ve Kandil hattında ihanet paniği

Haberinde DEM PARTİ eşbaşkanlarının bu gerçeklere gözünü kapattığını belirten Altınok, CUMHUR İTTİFAKI'nın "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedefinden duyulan rahatsızlığı vurguladı. Suriye'de bozguna uğrayan terörün siyasi uzantıları, Türkiye'de sokağı karıştırma provokasyonlarında başarısız olunca bu kez Meclis çatısı altında tehdit diline sarıldı.

Bakırhan'dan Kandil ağzıyla küstah tehdit!

DEM Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan, Irak'ta köşeye sıkışan teröristler için Kandil'den aldığı talimatla devlete meydan okumaya kalkıştı. Bakırhan'ın "Irak ne Libya'ya ne de Suriye'ye benzer!" şeklindeki küstah uyarısını köşesine taşıyan Altınok, bu ihanet dilinin izahı olmadığını ifade etti.

Melih Altınok sordu: "Kandil'in kuyruğunda bu kez de Irak'a sürüklenen Bakırhan ve silah arkadaşlarına 'Kimi kimin adına uyarıyorsunuz?' diye soracak bir vekilimiz var mı?"