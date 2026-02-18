Kurum Köksal’ı kabul etti! CHP tir tir titredi: Eyvah Burcu da mı yolcu?

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesi, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın Özel’in küfürlü mesajları sonrası CHP’den istifa etmesi, ana muhalefet partisini iyice panikletmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye geçeceğine ilişkin duyumlar ve Bakan Kurum ile görüşmesi üzerine kendisine küfürlü mesajlar göndermesi, Özarslan’ın istifasına giden yolu açmıştı.

CHP BİR İSMİ DAHA MI KAYBEDİYOR?

Partisiyle uzun süredir arası limoni olan başka bir CHP’li isim olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın da Bakan Kurum tarafından kabul edilmesi, CHP’nin bir ismi daha kaybedebileceği yorumlarına neden oldu.

“YEREL YÖNETİMLERİMİZLE BİRLİKTE HAREKET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlıkta gerçekleşen kabulle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ı Bakanlığımızda kabul ettik. Kentsel dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere şehrimizin sorunları hakkında verimli bir görüşme yaptık. Yerel yönetimlerimizle şehirlerimizin geleceği için birlikte hareket etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Şimdi gözler, sürekli olarak belediye başkanlarını AK Parti’ye kaptırma korkusu yaşayan CHP Lideri Özel’in vereceği tepkiye çevrildi.