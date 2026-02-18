  • İSTANBUL
Gündem Hatay'da FETÖ firarilerine emniyet tokadı!
Gündem

Hatay'da FETÖ firarilerine emniyet tokadı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Hatay'da FETÖ firarilerine emniyet tokadı!

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karanlık yapının hücrelerine yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firariyi kıskıvrak yakaladı.

HATAY'da FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hapis cezasıyla aranan firari B.T. ve S.K., polis tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan B.T. ile yakalanmasına yine aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan S.K., yakalandı. FETÖ/PDY hükümlüsü iki firari, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

