YouTube çöktü mü? YouTube Neden Açılmıyor?

Dünyanın en büyük video platformu YouTube, bugün küresel çaplı ciddi bir teknik kesinti yaşadı. Kesinti, dünya genelinde yüz binlerce kullanıcıyı etkilerken, şikayetler internet arıza takip platformu DownDetector'a adeta yağmur gibi yağdı.

Ne Yaşandı?

Kullanıcılar, YouTube uygulamasını veya web sitesini kullanmaya çalıştıklarında "Bir şeyler ters gitti" ve "Bir hata oluştu" gibi hata mesajlarıyla karşılaştıklarını bildirdi. Abonelik akışı, Shorts ve ana sayfa hem mobil uygulamada hem de web üzerinde erişilemez hale geldi.

Bunların yanı sıra iOS ve Android cihazlarda uygulama çökmeleri, masaüstü tarayıcılarda ise öneri akışı ve beğenilen oynatma listelerinin yüklenmemesi gibi sorunlar da raporlandı.

Şikayetlerin dağılımına bakıldığında, raporların yaklaşık yüzde 50'sinin mobil uygulamadan, yüzde 19'unun ise web versiyonundan kaynaklandığı görüldü.

Bu tablo, kesintinin özellikle mobil kullanıcıları daha ağır biçimde etkilediğine işaret ediyor.

Kullanıcıların yaklaşık yüzde 18'inin etkilendiği tahmin ediliyor; yani kesinti tam anlamıyla toplam bir çöküş değildi, bazı özellikler kısmen çalışmaya devam etti.

Hangi Hizmetler Etkilendi?

Kesinti yalnızca ana platformla sınırlı kalmadı. YouTube TV için DownDetector'a 8.000'den fazla şikayet iletilirken YouTube Music de etkilenen hizmetler arasında yer aldı. Doğrudan bağlantı veya gömülü (embed) olarak paylaşılan videolara erişim sürdü; ancak video oynatma hızının normalden belirgin biçimde düştüğü gözlemlendi. Kanal sayfaları doğrudan ziyaret edildiğinde yüklenebiliyordu fakat performans sorunları dikkat çekiciydi.

Sosyal medya platformları kısa sürede YouTube kesintisine dair paylaşımlarla dolup taştı. DownDetector'daki şikayet sayısının kısa sürede zirveye ulaşması, sorunun ne denli geniş bir kitleyi etkilediğini gözler önüne serdi

Kesintinin Nedeni Ne Olabilir?

Google, kesintinin nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Teknoloji uzmanları ise sunucu aşırı yükü, hatalı bir yazılım güncellemesi, altyapı arızası veya siber saldırı gibi olası senaryoları gündeme getiriyor.

Kesintinin tüm coğrafi bölgeleri eş zamanlı etkilemesi, merkezi bir altyapı hatası ya da yaygın bir yapılandırma sorununa işaret ettiğini düşündürüyor.

Google'dan henüz bir açıklama gelmedi

Kesintinin başlamasından yaklaşık 35 dakika sonra dahi Google resmi bir açıklama yapmamıştı.

Sosyal medyada şikayetler hızla yayılırken şirketten herhangi bir iletişim gelmedi; kesintinin ne zaman giderileceği belirsizliğini korudu. Geçmiş deneyimler, büyük YouTube kesintilerinin genellikle birkaç saat içinde çözüme kavuştuğuna işaret etse de bu kesintinin ölçeği daha uzun bir süreç gerektiriyor olabilir.

Kullanıcılar Ne Yapabilir?

Kalıcı bir çözüm için Google mühendislerinin çalışmalarını sürdürdüğü değerlendiriliyor.

Bu süreçte tarayıcı önbelleğini temizlemek, cihazı yeniden başlatmak veya mobil uygulama ile web tarayıcısı arasında geçiş yapmayı denemek kısmi sonuç verebilir. Güncel durum için DownDetector ve YouTube'un resmi destek kanallarının takip edilmesi öneriliyor.