O ilimizde kar alarmı! Ulaşım durma noktasında

Yoğun kar ve tipi sebebiyle Erzincan-Sivas ile Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Erzincan’da akşam saatlerinde etkisini artıran yağış, yüksek kesimlerde kara dönüşerek ulaşımı olumsuz etkiledi. Etkisini artıran kar yağışı, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşımı aksattı.

 

Kara yollarında olumsuzlukların yaşanmaması için emniyet ve jandarma ekipleri tedbir alırken, karla mücadele ekipleri de çalışma yürüttü.

Karayolları ekipleri, yolda kalan ve trafiği engelleyen bazı araçların kurtarılması için çalışıyor.

 

Ayrıca Erzincan-Sivas ile Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

