Sel köprüyü yıktı!
Yozgat’ın Saraykent ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele yol açtı. Sarayözü Mahallesi’ndeki dere taşarken, artan su debisine dayanamayan köprü çöktü.
Yozgat’ın Saraykent ilçesinde gün boyu etkisini artıran sağanak yağış, Sarayözü Mahallesi’nde dere yatağının taşmasına neden oldu. Selin en fazla etkili olduğu bölgede bulunan köprü, artan su debisine dayanamayarak çöktü. Olay sırasında köprü üzerinde araç bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.
Saraykent Belediyesi ekipleri, su baskını yaşanan yerlerde hasar tespit çalışmalarına başladı. Yetkililer, yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşları dere yataklarından ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.
Sel nedeniyle can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.