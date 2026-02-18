  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu nasıl anlaşma! ABD ve Çin bölgeye silah sevkiyatını sürdürüyor! Gürsel Tekin'den CHP ve fonlu medyasına ağır eleştiri: CHP, CHP olalı böyle ikiyüzlülük görmedi! Arkada börek, önde dayak! Kemalist Emin Çölaşan’ı böyle hatırlıyoruz! “Ben PKK'nın yerinde olsam iftarda saldırırdım” Türkiye’de de sık sık eleştiriliyordu! Milletvekillerine emekli maaşını tamamen kaldırdılar Onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti Ortadoğu'ya yığınak Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri TMSF haklı bulundu! Hortumcu Uzan'lara istinaf şoku Türkiye savunma sanayiinde dünya devlerine meydan okuyor! Hastanede mide bulandıran olay Burası CHP’nin yıllardır yönettiği İzmir! Yağmur yağdı, ev ve işyerlerini su bastı
Yerel Sel köprüyü yıktı!
Yerel

Sel köprüyü yıktı!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Sel köprüyü yıktı!

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele yol açtı. Sarayözü Mahallesi’ndeki dere taşarken, artan su debisine dayanamayan köprü çöktü.

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde gün boyu etkisini artıran sağanak yağış, Sarayözü Mahallesi’nde dere yatağının taşmasına neden oldu. Selin en fazla etkili olduğu bölgede bulunan köprü, artan su debisine dayanamayarak çöktü. Olay sırasında köprü üzerinde araç bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

 

Saraykent Belediyesi ekipleri, su baskını yaşanan yerlerde hasar tespit çalışmalarına başladı. Yetkililer, yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşları dere yataklarından ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.

 

Sel nedeniyle can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor.

Bodrum'da sağanak kabusu yollar kapandı dükkanları su bastı!
Bodrum'da sağanak kabusu yollar kapandı dükkanları su bastı!

Gündem

Bodrum'da sağanak kabusu yollar kapandı dükkanları su bastı!

İzmir’de sağanak kabusu: Köprü yıkıldı, yol ikiye ayrıldı
İzmir’de sağanak kabusu: Köprü yıkıldı, yol ikiye ayrıldı

Gündem

İzmir’de sağanak kabusu: Köprü yıkıldı, yol ikiye ayrıldı

Sağanak Sonrası Marina Sahilinde Ölü İnek Bulundu
Sağanak Sonrası Marina Sahilinde Ölü İnek Bulundu

Yaşam

Sağanak Sonrası Marina Sahilinde Ölü İnek Bulundu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23