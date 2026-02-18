  • İSTANBUL
Bu nasıl anlaşma! ABD ve Çin bölgeye silah sevkiyatını sürdürüyor!

Bu nasıl anlaşma! ABD ve Çin bölgeye silah sevkiyatını sürdürüyor!

ABD ile İran arasındaki nükleer görüşmelerin Cenevre'de anlaşmayla tamamlandığı duyurulmuş, hatta bu gelişmelerin ardından altında büyük düşüş yaşanmıştı.

Ancak sahada yaşananlar durumun hiç de iki devletin anlaşmış olduğunu göstermiyor. ABD’ye bağlı nakliye uçakları vızır vızır İran çevresindeki üslere silah mühimmat taşıyor.

OLASI ANLAŞMA TASLAK METNİ ÜZERİNDE ÇALIŞTIKLARINI SÖYLEMİŞLERDİ

Cenevre’deki görüşmelerin ardından İran'dan yapılan açıklamada, “Temel ilkeler konusunda anlaştık” ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, devlet medyasına yaptığı açıklamada görüşmelerin önceki tura kıyasla "iyi ilerleme kaydettiğini" söyledi. Arakçi, iki tarafın olası bir anlaşma için taslak metinler üzerinde çalışmayı ve metinlerin karşılıklı olarak incelenmesinin ardından bir sonraki turun tarihini belirlemeyi kabul ettiğini söyledi.

ABD’NİN TANKER UÇAKLARI SÜREKLİ BÖLGEYE SİLAH TAŞIYOR

Fakat anlaşma haberlerine rağmen, ABD Hava kuvvetlerine ait yaklaşık 40 adet tanker uçağı ve çok sayıda AWACS erken uyarı uçağı Ortadoğu’ya sevk edildi. Sevkiyatlar hız kesmeden devam ediyor. ABD tarafının silah sevkiyatını tam gaz sürdürmesi, görüşmelerin ve uzlaşma haberlerinin tamamen boş olduğunu ortaya koyuyor.

BARIŞTAN ÇOK SAVAŞ HAZIRLIĞI VAR!

Öte yandan, ABD karşısında petrol deposu İran’ın yanında yer alan Çin de aylardır İran’a yaptığı silah, mühimmat ve erken uyarı sistemleri içeren sevkiyatını hızlandırdı. Sosyal medya mecralarında yer alan iddialara göre son olarak Çin Hava Kuvvetleri’ne ait iki Y-20 nakliye uçağı bugün İran’a iniş gerçekleştirdi. Gözlemciler, gelişmelerin bölgede barıştan çok savaş hazırlığının sürdüğünü gösteriyor.

