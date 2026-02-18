  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Başkan Erdoğan'dan Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı görevini Mustafa Çiftçi'ye devreden Ali Yerlikaya ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Valiler Buluşması" programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ALİ YERLİKAYA SÖZLERİ

"Toplantımızı bu yıl da başarıyla tertipleyen İçişleri Bakanlığımızı yürekten tebrik ediyorum" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

 

"Biliyorsunuz, geçen hafta Bakanlığımızda bir nöbet değişimi yaşandı. İki buçuk yıl boyunca İçişleri Bakanı olarak görev yapan Ali Yerlikaya'ya bir kez de sizlerin huzurunda hizmetleri için teşekkür ediyorum.

İçişleri Bakanlığı görevini devralan Mustafa Çiftçi'ye de aynı şekilde başarılar diliyor, yapacağı hayırlar sebebiyle inşallah milletim adına kendisine şimdiden şükranlarımı iletiyorum"

