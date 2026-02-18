  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yer Türkiye ya da KKTC değil: Telefonlara “Türkiye’ye hoş geldiniz” mesajı gitti, sinirden deliye döndüler Almanya'ya Türkiye tehdidi: Onlara denizaltı verirseniz sizden almayız Ramazan geldi! İstanbul'da ilk teravih namazı kılındı 'Bu bizim çıkarımıza' diyerek duyurdular: ABD o ülke Türkiye'den Kaan almasın diye baskı yapmaya başladı Kimse farkına bile varmadan Berat Albayrak söktü aldı Bayraktar TB3 SİHA şok etti! Uçamadılar 'Yok artık' dedirttiler: Bayraktar TB2 SİHA'dan sonra şimdi de o İHA'yı kopyaladılar Olmayacak şey oldu! Türkiye'de 14 saat boyunca elektrik 0 TL oldu Kültür Mirası yeniden ibadete açıldı! Selimiye’de 4 yıl sonra ilk namaz Sahurda ne yemeliyiz? Tok tutan yiyecekler hangisi? Ramazan'ın ilk sahuru için geri sayım başladı
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Ramazan geldi! İstanbul'da ilk teravih namazı kılındı
Recep Yeşil Giriş Tarihi:

Ramazan geldi! İstanbul'da ilk teravih namazı kılındı

Kutsiyeti ve fazileti Kur'an-ı Kerim ve sünnetle sabit olan on bir ayın sultanı Ramazan ayı geldi.

#1
Foto - Ramazan geldi! İstanbul'da ilk teravih namazı kılındı

Müslüman coğrafyalarda ve gönüllerde büyük bir heyecana neden olan Ramazan ayının ilk teravih namazı İstanbul'daki camilerde kılındı.

#2
Foto - Ramazan geldi! İstanbul'da ilk teravih namazı kılındı

Kentin simgelerinden olan Sultanahmet, Fatih, Eyüpsultan, Büyük Çamlıca ve Üsküdar'daki Valide-i Cedid Camisi başta olmak üzere birçok camide vatandaşlar ilk teravih için saf tuttu.

#3
Foto - Ramazan geldi! İstanbul'da ilk teravih namazı kılındı

Akşam namazının ardından camilere gelen vatandaşlar, yatsı namazını müteakip kılınan teravih namazıyla ramazanın ilk gecesini idrak etti.

#4
Foto - Ramazan geldi! İstanbul'da ilk teravih namazı kılındı

Yağmurlu ve soğuk havaya rağmen vatandaşlar çocuklarıyla birlikte camilere gelirken, kadın, erkek, genç, yaşlı her yaştan çok sayıda kişi teravih namazını kıldı.

#5
Foto - Ramazan geldi! İstanbul'da ilk teravih namazı kılındı

Büyük Çamlıca Camisi'nde yatsı namazından önce Kur'an-ı Kerim okundu, cemaatle kılınan teravih namazının ardından eller semaya açılarak, İslam coğrafyasındaki mazlumlar için dua edildi.

#6
Foto - Ramazan geldi! İstanbul'da ilk teravih namazı kılındı

Caminin dijital mahyasına "Hoş geldin ya şehr-i ramazan", "Çocuklar ramazan geldi", "Arınma ayı hoş geldin" yazıları ile Türk bayrağı yansıtıldı. Sultanahmet Camisi de havanın yağışlı olmasına rağmen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören noktalardan biri oldu.

#7
Foto - Ramazan geldi! İstanbul'da ilk teravih namazı kılındı

Turistler caminin önündeki ramazan temaları ile fotoğraf çektirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
NATO'dan gece yarısı Türkiye mesajı
Dünya

NATO'dan gece yarısı Türkiye mesajı

Açıklamalarda bulunan NATO Sözcüsü Allison Hart, dikkat çeken ifadeler kullandı. Hart "Türkiye, İttifak'ın sarsılmaz bir müttefikidir ve ort..
Saldırıya geçen ABD'den katliam! Çok sayıda ölü var
Dünya

Saldırıya geçen ABD'den katliam! Çok sayıda ölü var

Amerika Birleşik Devletleri ordusu, Doğu Pasifik ve Karayipler'de adeta katliam yaptı.
'Erdoğan en tehlikeli düşman!'
Dünya

'Erdoğan en tehlikeli düşman!'

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 17 Şubat 2026 tarihinde yaptığı açıklamalarda Türkiye’yi İsrail için “yeni bir stratejik tehdit” olar..
Hastanede mide bulandıran olay
Dünya

Hastanede mide bulandıran olay

Hastaya "Göğsünde canlı böcek var" dendi, gerçek çok başka çıktı. Yapılan incelemeler sonucu mide bulandıran gerçek ortaya çıktı. ..
‘Sadece arazisine 120 milyon dolar veren varsa…’! Avukat Yaşar Baş Turhan Çömez’i nakavt etti
Siyaset

‘Sadece arazisine 120 milyon dolar veren varsa…’! Avukat Yaşar Baş Turhan Çömez’i nakavt etti

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Avukat Yaşar Baş, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in Gemlik Gübre ..
Kemalist Emin Çölaşan’ı böyle hatırlıyoruz! "Ben PKK'nın yerinde olsam iftarda saldırırdım"
Gündem

Kemalist Emin Çölaşan’ı böyle hatırlıyoruz! “Ben PKK'nın yerinde olsam iftarda saldırırdım”

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Kemalist Emin Çölaşan'ın yıllar önce Hürriyet'teki "Ben olsam Türkiye'ye Ramazan ayında ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23