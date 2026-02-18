  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu nasıl anlaşma! ABD ve Çin bölgeye silah sevkiyatını sürdürüyor! Gürsel Tekin'den CHP ve fonlu medyasına ağır eleştiri: CHP, CHP olalı böyle ikiyüzlülük görmedi! Arkada börek, önde dayak! Kemalist Emin Çölaşan’ı böyle hatırlıyoruz! “Ben PKK'nın yerinde olsam iftarda saldırırdım” Türkiye’de de sık sık eleştiriliyordu! Milletvekillerine emekli maaşını tamamen kaldırdılar Onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti Ortadoğu'ya yığınak Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri TMSF haklı bulundu! Hortumcu Uzan'lara istinaf şoku Türkiye savunma sanayiinde dünya devlerine meydan okuyor! Hastanede mide bulandıran olay Burası CHP’nin yıllardır yönettiği İzmir! Yağmur yağdı, ev ve işyerlerini su bastı
Gündem İstanbul Havalimanı’na dünya çapında "Platin" damgası: Dev ödüle layık görüldü!
Gündem

İstanbul Havalimanı’na dünya çapında "Platin" damgası: Dev ödüle layık görüldü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İstanbul Havalimanı’na dünya çapında "Platin" damgası: Dev ödüle layık görüldü!

Dünyanın en köklü havacılık analiz kuruluşlarından Cirium, İstanbul Havalimanı’nı operasyonel mükemmeliyetinden dolayı "Havalimanı Platin Ödülü" ile ödüllendirdi. 2025 yılında uçuş ve yolcu rekorları kıran İGA, zamanında performans başarısıyla küresel havacılığın zirvesine yerleşti.

Havacılık veri ve analiz alanında dünyanın en köklü kuruluşlarından biri olan Cirium, İstanbul Havalimanı'nı "Havalimanı Platin Ödülü" (Airport Platinum Award) ile ödüllendirdi. Cirium'un hazırladığı "2025 Zamanında Performans İncelemesi" başlıklı raporda, İstanbul Havalimanı operasyonel başarısı nedeniyle bu ödüle layık görüldü.

İGA LOUNGE’DA DEV BULUŞMA: PRESTİJLİ ÖDÜL SAHİBİNİ BULDU

Ödül dolayısıyla İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali İGA Lounge'da özel bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen ve Cirium Üst Yöneticisi (CEO) Jeremy Bowen katılım sağladı. İki liderin buluşmasında, İstanbul Havalimanı'nın küresel havacılık standartlarındaki yeri vurgulandı.

REKORLARLA DOLU 2025: 84 MİLYON YOLCU VE ULUSLARARASI TESCİL

Törende konuşan CEO Selahattin Bilgen, bu başarının arkasında kusursuz bir koordinasyon olduğunu belirtti.

Ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgen, "Bu ödül, yalnızca istatistiklerin değil, karmaşık operasyonları yönetebilme kabiliyetimizin ve kriz anlarında yolcu deneyimini koruyabilmemizin bir göstergesidir" ifadelerini kullanarak, başarının teknik ve yönetimsel boyutuna dikkat çekti.

Bilgen, 2025 yılında 84,3 milyon yolcu ağırlayıp 547 bin uçuşu başarıyla yönettiklerini kaydederek, günlük ortalama 1707 uçuşla tarihi rekorlar kırdıklarını hatırlattı.

Sektörün 117 yıllık tecrübeye sahip en güvenilir odağı Cirium'dan bu ödülü almanın önemine değinen Bilgen, "Görünmeyen bu emeğin uluslararası tescilidir" diyerek, teknolojik altyapı ve uzman kadronun 7/24 süren mesaisine vurgu yaptı.

Dev havalimanı yeniden satışta: İlk ihalede alıcı çıkmadı, fiyat yarıya düşürüldü
Dev havalimanı yeniden satışta: İlk ihalede alıcı çıkmadı, fiyat yarıya düşürüldü

Dünya

Dev havalimanı yeniden satışta: İlk ihalede alıcı çıkmadı, fiyat yarıya düşürüldü

Sabiha Gökçen farkı Avrupa’nın en büyük 10 havalimanı arasında
Sabiha Gökçen farkı Avrupa’nın en büyük 10 havalimanı arasında

Aktüel

Sabiha Gökçen farkı Avrupa’nın en büyük 10 havalimanı arasında

İstanbul Havalimanı'ndan üst üste 4 şampiyonluk: ‘Almanya mı bizi kıskanıyor ha ha ha’ diyenlere
İstanbul Havalimanı'ndan üst üste 4 şampiyonluk: ‘Almanya mı bizi kıskanıyor ha ha ha’ diyenlere

Ekonomi

İstanbul Havalimanı'ndan üst üste 4 şampiyonluk: ‘Almanya mı bizi kıskanıyor ha ha ha’ diyenlere

Şam Uluslararası Havalimanı'na radar sistemi! Türkiye'yi hedef alan iddiaya yalanlama
Şam Uluslararası Havalimanı'na radar sistemi! Türkiye'yi hedef alan iddiaya yalanlama

Gündem

Şam Uluslararası Havalimanı'na radar sistemi! Türkiye'yi hedef alan iddiaya yalanlama

Havalimanı saldırısında dış güç iddiası: Nijer’de kriz büyüyor
Havalimanı saldırısında dış güç iddiası: Nijer’de kriz büyüyor

Dünya

Havalimanı saldırısında dış güç iddiası: Nijer’de kriz büyüyor

Karaismailoğlu'ndan yeni havalimanı müjdesi: Tamamen denize dolgu inşa edeceğiz
Karaismailoğlu'ndan yeni havalimanı müjdesi: Tamamen denize dolgu inşa edeceğiz

Gündem

Karaismailoğlu'ndan yeni havalimanı müjdesi: Tamamen denize dolgu inşa edeceğiz

Sabiha Gökçen yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu
Sabiha Gökçen yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu

Seyahat

Sabiha Gökçen yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23