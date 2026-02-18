İstanbul Havalimanı’na dünya çapında "Platin" damgası: Dev ödüle layık görüldü!

Havacılık veri ve analiz alanında dünyanın en köklü kuruluşlarından biri olan Cirium, İstanbul Havalimanı'nı "Havalimanı Platin Ödülü" (Airport Platinum Award) ile ödüllendirdi. Cirium'un hazırladığı "2025 Zamanında Performans İncelemesi" başlıklı raporda, İstanbul Havalimanı operasyonel başarısı nedeniyle bu ödüle layık görüldü.

İGA LOUNGE’DA DEV BULUŞMA: PRESTİJLİ ÖDÜL SAHİBİNİ BULDU

Ödül dolayısıyla İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali İGA Lounge'da özel bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen ve Cirium Üst Yöneticisi (CEO) Jeremy Bowen katılım sağladı. İki liderin buluşmasında, İstanbul Havalimanı'nın küresel havacılık standartlarındaki yeri vurgulandı.

REKORLARLA DOLU 2025: 84 MİLYON YOLCU VE ULUSLARARASI TESCİL

Törende konuşan CEO Selahattin Bilgen, bu başarının arkasında kusursuz bir koordinasyon olduğunu belirtti.

Ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgen, "Bu ödül, yalnızca istatistiklerin değil, karmaşık operasyonları yönetebilme kabiliyetimizin ve kriz anlarında yolcu deneyimini koruyabilmemizin bir göstergesidir" ifadelerini kullanarak, başarının teknik ve yönetimsel boyutuna dikkat çekti.

Bilgen, 2025 yılında 84,3 milyon yolcu ağırlayıp 547 bin uçuşu başarıyla yönettiklerini kaydederek, günlük ortalama 1707 uçuşla tarihi rekorlar kırdıklarını hatırlattı.

Sektörün 117 yıllık tecrübeye sahip en güvenilir odağı Cirium'dan bu ödülü almanın önemine değinen Bilgen, "Görünmeyen bu emeğin uluslararası tescilidir" diyerek, teknolojik altyapı ve uzman kadronun 7/24 süren mesaisine vurgu yaptı.