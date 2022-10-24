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Dünya Duyurdular! Onların talebi üzerine...
Dünya

Duyurdular! Onların talebi üzerine...

ABD Savunma Bakanlığı, Bakan Lloyd Austin ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Rus tarafının talebi üzerine Ukrayna ile ilgili yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 00:27:00 -
Duyurdular! Onların talebi üzerine...

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Bakan Lloyd Austin ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Rus tarafının talebi üzerine Ukrayna ile ilgili yeni bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, 23 Ekim'de karşı tarafın talebi üzerine Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi yaptı." ifadesi kullanıldı.

Görüşmede Austin'in "Rusya'nın gerilimi tırmandırmak için her türlü bahanesini reddettiğini" vurguladığı belirtilen açıklamada, Rusya'nın, "Ukrayna'ya karşı haksız ve hukuksuz savaşında" devam eden iletişimin değerinin bir kez daha teyit edildiği kaydedildi.

Austin ve Şoygu, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından sonra ilki 13 Mayıs’ta ve daha sonra 21 Ekim'de olmak üzere iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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