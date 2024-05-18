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Spor Duyan şok oldu: Jorge Jesus kararını açıkladı: Geri mi dönüyor?
Spor

Duyan şok oldu: Jorge Jesus kararını açıkladı: Geri mi dönüyor?

Yeniakit Publisher
2024-05-18 19:20:00 -
Duyan şok oldu: Jorge Jesus kararını açıkladı: Geri mi dönüyor?

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile sözleşmesinin sonuna gelen Jorge Jesus geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca, kısa vadede ülkesine geri dönmeyeceğini ifade etti.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile sözleşmesinin sonuna gelen Jorge Jesus geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca, kısa vadede ülkesine geri dönmeyeceğini ifade etti.

Al Hilal'deki geleceği merak konusu olan Jorge Jesus, kariyeriyerine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Deneyimli hoca, henüz Portekiz'e dönmeyeceğini belirtti.

JESUS: PORTEKİZ'DEN UZAK KALMAYA HAZIRIM

Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Geri dönme ihtimalim yok. Al Hilal'de kalmayabilirim ama Portekiz'e dönme ihtimalim yok. Birkaç yıl daha Portekiz'den uzak kalmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus ayrıca, "Buraya daha fazla Portekizli oyuncunun geleceğini düşünüyorum. En iyiler gelmeli, özellikle büyük takımlarda sadece en iyiler buraya gelmeli." dedi.
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