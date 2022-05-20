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Spor Dursun Özbek yönetim listesi: Dursun Özbek listesinde kimler var? 11 Haziran GS seçimi Dursun Özbek listesi:
Spor

Dursun Özbek yönetim listesi: Dursun Özbek listesinde kimler var? 11 Haziran GS seçimi Dursun Özbek listesi:

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu listelerini Divan Başkanlığına teslim etti. Peki Dursun Özbek yönetim listesi: Dursun Özbek listesinde kimler var?

Yeniakit Publisher
2022-05-20 17:00:00 - 2022-05-20 17:12:28
Dursun Özbek yönetim listesi: Dursun Özbek listesinde kimler var? 11 Haziran GS seçimi Dursun Özbek listesi:

Galatasaray’da kurultay seçimi heyecanı sürüyor. Galatasaray Kulübü'nde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı’nın 4 Haziran Cumartesi, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 11 Haziran tarihinde yapılacağı açıklandı. Galatasaray’da 11 Haziran’da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, seçime tek liste girecek.

Dursun Özbek listesinde kimler var?

Dursun Özbek yönetim listesinde yer alan isimler belli oldu. İşte Dursun Özbek yönetim kurulu listesi:

Metin Öztürk

Niyazi Yelkencioğlu

Bora İsmail Bahçetepe

Rıza Tevfik orova

Eray Yazgan

Levent yaz

Ahmet Cemal Özgürkey

Ömer Çirkin

Fabrizio Carasetto

Ethem Baturalp Pamukçu

merve Deniz Örken

Hasan Can Külahçıoğlu

Canan dilara Kızılyalın Uç

Eşref Hamamcıoğlu yönetim kurulu listesi: GS Eşref Hamamcıoğlu listesinde kimler var?
Eşref Hamamcıoğlu yönetim kurulu listesi: GS Eşref Hamamcıoğlu listesinde kimler var?

Spor

Eşref Hamamcıoğlu yönetim kurulu listesi: GS Eşref Hamamcıoğlu listesinde kimler var?

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