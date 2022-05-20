Dursun Özbek yönetim listesi: Dursun Özbek listesinde kimler var? 11 Haziran GS seçimi Dursun Özbek listesi:
Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu listelerini Divan Başkanlığına teslim etti. Peki Dursun Özbek yönetim listesi: Dursun Özbek listesinde kimler var?
Galatasaray’da kurultay seçimi heyecanı sürüyor. Galatasaray Kulübü'nde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı’nın 4 Haziran Cumartesi, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 11 Haziran tarihinde yapılacağı açıklandı. Galatasaray’da 11 Haziran’da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Dursun Özbek ve Metin Öztürk, seçime tek liste girecek.
Dursun Özbek listesinde kimler var?
Dursun Özbek yönetim listesinde yer alan isimler belli oldu. İşte Dursun Özbek yönetim kurulu listesi:
Metin Öztürk
Niyazi Yelkencioğlu
Bora İsmail Bahçetepe
Rıza Tevfik orova
Eray Yazgan
Levent yaz
Ahmet Cemal Özgürkey
Ömer Çirkin
Fabrizio Carasetto
Ethem Baturalp Pamukçu
merve Deniz Örken
Hasan Can Külahçıoğlu
Canan dilara Kızılyalın Uç