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Biyografi Durak Uygun kimdir? Durak Uygun ne iş yapmaktadır?
Biyografi

Durak Uygun kimdir? Durak Uygun ne iş yapmaktadır?

Aleyna Çakır hunharca öldürüldü. Aleyna Çakır'ın katili olarak suçlanan Ümit Can Uygun’un serbest bırakılması büyük tepki çekmişti. Aleyna Çakır’ın katil zanlısı Ümit Can Uygun’un annesi Gülay Uygun intihar süsü verilerek öldürülmüştü. Ümit Can Uygun’un babası Durak Uygun’un kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 15:58:00 - 2020-09-18 16:00:11
Durak Uygun kimdir? Durak Uygun ne iş yapmaktadır?

Türkiye’nin günlerdi konuştuğu 21 yaşındaki Aleyna Çakır Ankara’daki evinde ölü olarak bulundu. Aleyna Çakır’ın erkek arkadaşı Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğü Müge Anlı’nın programına katılan görgü tanıkları tarafından iddia edildi. Tanıklar Ümitcan Uygun’un sadece Aleyna Çakır’a değil başka kadınlara da şiddet uyguladığını iddia etti.  Aleyna Çakır’ın katil zanlısı Ümitcan Uygun, polis tarafında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Ümit Uygun'un annesi Gülay Uygun hakkında da bir takım iddialar ortaya atıldı. Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili Gülay Uygun’un da şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmasına karar verildi. Ancak Gülay Uygun, ifadesinin alınacağı günün akşamı ormanlık alanda intihar ettiği söylendi. Aleyna Çakır'ın katil zanlısı Ümit Can Uygun ve babası Durak Uygun, Gülay Uygun’un intihar girişiminden Müge Anlı’yı sorumlu tuttu. Peki kim bu durak Uygun? Durak Uygun kimdir? Durak Uygun ne iş yapmaktadır?

Durak Uygun ne iş yapmaktadır?

Durak Uygun, Ümitcan Uygun babası ve Gülay Uygun'un eşidir. Durak Uygun, Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası başkanlığı yaptığı öğrenildi. Durak Uygun’un Ankara’da çok sayıda siyasetçi ve bürokratlarla fotoğraf çektirdiği sosyal medya ortaya çıkmıştı.

 

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