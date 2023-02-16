Dur nereye gidiyorsun, Vur Al Savaş!
Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Refah Partisi'ni kapattıran 28 Şubatçı Vural Savaş'ın ölümüne ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Dur nereye gidiyorsun, Vur Al Savaş!" başlıklı yazısında Vural Savaş'ı anlattı.
İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:
Darbecilerin güçlü olduğu dönemde, Yargıtay Başsavcısı’na öyle isim takmışlardı: “Vur Al Savaş!”
Vural Savaş ismi üzerinden, böyle bir güçlülük algısı oluşturmuşlardı..
Refah Partisi seçimlerden birinci olarak çıktığı bir dönemde, koalisyon hükümetinin büyük ortağı Refah Partisi iken, Necmeddin Erbakan Başbakan koltuğunda oturduğu bir dönemde, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş, “Kapatın bu partiyi” demişti..
1990’lı yıllarda güneydoğuda 20 bine yakın faili meçhul cinayetin katillerinin değil..
Karıncayı ezmekten çekinen dindar insanların korkulu rüyası olmuştu..
O Yargıtay Başsavcısı koltuğunda otururken, 1999 depremi yaşandı..
O depremle ilgili, kayda geçen bir çalışmasını duymadık..