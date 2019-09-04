Dünyayı şok eden görüntü! Koca şehir haritadan silindi

Kaybolan havalimanı, toza dönmüş evler, oyuncak gibi ters dönmüş gemiler, otomobiller Dünya Bahamalar'dan gelen bu görüntüleri konuşuyor. Karayipler'in incisi Bahamalar'ı yerle bir eden Dorian Kasırgası ABD Florida'ya yaklaşırken, geride bıraktığı enkaz havadan görüntülendi.

Reuters haber ajansı, binaların toz haline geldiğini ve dev gemilerin oyuncak gibi ters döndüğünü bildiriyor. Bazı semtlerde neredeyse evlerin tümü yok olmuş durumda, tek tük binalar göze çarpıyor.

Sel sularının sürüklediği devasa konteynerlar sokak ortalarına kadar ulaşmış, bazı semtler enkazla kaplı. Kilometrelerce alan harabe halinde, ters dönmüş tekneler ve araçlar her yerde.

Enkaz parçaları arasında çatılar, binaların parçaları ve kasırganın sürüklediği ağaçlar var. Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne göre yaklaşık 300 kilometre hızla Bahamalar'dan geçen Dorian 13 bin evi yıktı veya zarar verdi.

Şoke edici karelerin çekildiği yerlerden biri ise, Abaca Adaları'ndaki Marsh Limanı Havalimanı. Pistlerin tümüyle kaybolduğu Marsh Harbour'da yalnızca kule ayakta kalmış gibi görünüyor.

Havalimanının çevresindeki ormanlık bölge de tümüyle kasırganın getirdiği suyla kaplı. Kategori 5 olan Dorian Kasırgası Bahamalar'ın bazı bölgelerine 89 santimetre yağış bıraktı. Yer yer yedi metre yükselen deniz seviyesinin yağmurla birleşmesi, felakete dönüştü.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Marsh Limanı çevresindeki yapıların yüzde 60'ının hasar gördüğünü söyledi. Abacos'un üzerinde uçtuktan sonra Associated Press haber ajansına konuşan Lia Head-Rigby de çok daha fazla ölü olduğunu belirtiyor ve 'Tamamen bir yok oluş' diyor.

Reuters, Abaco ve Grand Bahama adalarında upuzun kayıp listelerinin sosyal medyada paylaşıldığını aktarıyor. Our News Bahamas adlı medya kuruluşunun Facebook hesabındaki bir isim listesi, kısa sürede yakınlarının kayıp olduğunu belirten 1600 yorum aldı.

Abacos'ta dört felaketzedenin ölümden kurtulduğu anların video kaydı, dünya çapında ses getirdi. Kayıtta, dört kişinin çığlıklar atarak sel suları arasında umutsuzca yüzdüğü görülüyor.

Ağaç dallarına da tutunan kurbanlar, en sonunda botla gelen kurtarma ekiplerine ulaşmayı başarıyor. Başbakan Minnis, Coopers kasabasında kasırgaya yakalanan yaklaşık 30 kişinin sarı bayraklar ve kıyafetlerini sallayarak yardım beklediğini gördüğünü söyledi.

Birleşmiş Milletler, Bahamalar'da yaklaşık 60 bin insanın yiyecek ve temiz suya ihtiyaç duyduğunu bildiriyor. Kategori 2 seviyesine gerileyen Dorian Kasırgası, ABD'nin doğu yakasındaki Florida, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerine doğru ilerliyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), kasırganın halihazırda Florida'daki Daytona Beach'e 160 kilometre mesafede olduğunu bildiriyor. Dorian Kasırgası'nın şu anki en yüksek hızı ise, 165 kilometreye kadar düştü.

NHC, Atlas Okyanusu'nda oluşan tropikal fırtına Fernand'ın Meksika kıyılarına yaklaştığını belirtiyor. NHC'nin verdiği bilgiye göre, La Pesca'ya 130 kilometre mesafedeki Fernand yavaş hareket ediyor.