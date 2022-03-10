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Dünya Dünyaya duyurdular! 65 kilometrelik Rus konvoyuna ne oldu?
Dünya

Dünyaya duyurdular! 65 kilometrelik Rus konvoyuna ne oldu?

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin açıkladığı istihbarat raporunda, Kiev'in kuzeybatısındaki 65 kilometrelik Rus konvoyunun bir haftadan fazla bir süredir çok az ilerleme kaydettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 11:28:00 -
Dünyaya duyurdular! 65 kilometrelik Rus konvoyuna ne oldu?

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın istihbarat raporunda, Kiev'in kuzeybatısındaki 65 kilometrelik Rus konvoyunun bir haftadan fazla bir süredir çok az ilerleme kaydettiği ve sürekli kayıplar yaşadığı belirtildi. Son günlerde Ukrayna üzerindeki genel Rus hava faaliyetlerinde ciddi oranda bir düşüş olduğu ve bunun muhtemel nedeninin de Ukrayna Hava Savunma kuvvetlerinin etkinliği ve dayanıklılığı olduğu aktarıldı.

Putin kayıpları telafi etmek zorunda

Raporda, "Rusya, Başkan Putin'in daha önce bunu yapmamaya dair kamuoyu güvencesine rağmen, Ukrayna'ya zorunlu asker konuşlandırdı. Kayıplar arttıkça, Başkan Putin kayıplarını telafi etmek için Rus Silahlı Kuvvetleri ve diğer kaynaklardan yararlanmak zorunda kalacak" ifadelerine yer verildi.

Hava şartları konvoyu olumsuz etkiliyor

Rus ordusuna ait 65 kilometrelik tank ve zırhlı araçlardan oluşan konvoy günlerdir Başkent Kiev'e girmeyi bekliyor. Saldırı emri bekleyen askerler cephede -20 derecelik hava sıcaklığı nedeniyle donma tehlikesi ile karşı karşıya kalırken uzmanlar askerlerin donmamak için her an teslim olabileceğini belirtti.

Rusya'dan sınır ötesi birliklere ağır silah desteği

Rusya hem kendi topraklarından hem de Belarus üzerinden ağır silahlarını Ukrayna sınırına yönlendirmeye devam ediyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ağır silahların taşındığı trenlerden biri gündem olurken trenin Ukrayna'nın Mariupol kentine gönderildiği belirtildi.

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