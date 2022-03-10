Dünyanın gözü Antalya'da! Savaş bitecek mi?

Türkiye ve dünya için tarihi bir gün yaşanacak. Antalya Diplomasi Forumu'nda, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları görüşecek. 3'lü zirveye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin ara buluculuğu ile bugün Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya'ya geldi.

Kuleba, görüşmeyle ilgili, "Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek" demişti.

Lavrov Antalya'da

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Antalya'ya ulaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kuleba arasındaki görüşmeye ilişkin Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde bir araya gelineceği açıklaması yapıldı.

Önce birebir görüşme, sonra üçlü zirve

Rusya ve Ukraynalı bakanlar, Türkiye'nin moderatörlüğünde bir araya gelecek. Toplantı saat 11.00'de başlayacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 3'lü zirveden önce Ukraynalı mevkidaşı Kuleba'yla bir araya geldi.

Birlikte fotoğraf çekilmeyecekler

İki bakanın birlikte fotoğraf çektirmekten uzak durmak istediği biliniyor. Öte yandan, zirveden sonra açıklamaların da ayrı basın toplantılarında yapılacağı öngörülüyor.

Uluslararası basın toplantıyı takip etmek için Antalya'ya akın etti.

Tüm dünya, Türkiye'deki görüşmeden çıkacak olumlu bir sonucu bekliyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın taleplerini açıklamıştı. Peskov'un duyurduğu maddeler şöyle:

Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olarak kalacağını anayasasını değiştirerek sabitlemesi,

Kırım’ın Rusya’nın parçası olarak tanınması,

Donetsk ile Luhansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsız topraklar olarak tanınması.