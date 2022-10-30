  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Togg ile 60 yıllık hayal gerçek oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg'un fiyatına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! İstifa etti

Rusya dünyayı sarsacak kararı duyuruyu yaptı: Askıya aldık

'Togg' açıklaması: Bu süreci gerçekten yakaladık

TOGG'un açılış törenine katılan Fatih Erbakan'dan önemli açıklama: Bu nedenle burada bulunuyoruz

Banttan inen ilk TOGG Erdoğan'ın olacak! İkinci araç için çok ısrar eden biri var

Sarıgül'den "TOGG" değerlendirmesi ‘Heyecanlandım’

Türk şirketin buluşu Çin'i salladı! Asya ülkesi Türkiye'den acil olarak talep etti

Yine CHP yine işçiye eziyet! Beşiktaş Belediyesi'nde iş bıraktılar

Donetsk cephesi böyle görüntülendi! 'Düşman hedeflerine yoğun atış yapıyoruz'
Dünya Dünyanın en uzun yolcu treni seferini tamamladı
Dünya

Dünyanın en uzun yolcu treni seferini tamamladı

İsviçre'de dünyanın en uzun yolcu treni seferi gerçekleştirildi. Albula-Bernina güzergahı, 2008'de UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine dahil edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 00:15:00 -
Dünyanın en uzun yolcu treni seferini tamamladı

İsviçre'de Rhaetian demir yolları firması, şirkete ait 1,9 kilometre uzunluğundaki 100 vagonlu trenin, Alp Dağlarının eteklerine inşa edilen Albula-Bernina güzergahında rekor denemesi için yolcu taşıdığını açıkladı. Firma, bu trenin dünyadaki en uzun yolcu treni olduğunu duyurdu.

Rhaetian Direktörü Renato Fasciati, bu rekorun, İsviçre'nin demir yolu mühendisliğindeki başarısını ve ülkedeki ilk demir yolu inşasının 175'inci yılını öne çıkarmak için kırıldığını ifade etti.

Alp Dağları delinerek inşa edilen ve manzarasıyla çok sayıda turist çeken Albula-Bernina güzergahı, 2008'de Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası listesine dahil edildi. Turistik demir yolu, 22 tünel ve 48 köprüden oluşuyor.

İsviçreli ilaç şirketi, maymun çiçeği virüsüne el attı
İsviçreli ilaç şirketi, maymun çiçeği virüsüne el attı

Dünya

İsviçreli ilaç şirketi, maymun çiçeği virüsüne el attı

Asya ülkesinden Türkiye'ye flaş teklif! Mesajı İsviçre'den yolladı
Asya ülkesinden Türkiye'ye flaş teklif! Mesajı İsviçre'den yolladı

Dünya

Asya ülkesinden Türkiye'ye flaş teklif! Mesajı İsviçre'den yolladı

İsviçre'den Danimarka'ya Ukrayna reddi!
İsviçre'den Danimarka'ya Ukrayna reddi!

Dünya

İsviçre'den Danimarka'ya Ukrayna reddi!

İsviçre Merkez Bankası'ndan 15 yıl sonra bir ilk!
İsviçre Merkez Bankası'ndan 15 yıl sonra bir ilk!

Ekonomi

İsviçre Merkez Bankası'ndan 15 yıl sonra bir ilk!

İsviçre bankası uyuşturucu parasını aklamaktan suçlu bulundu
İsviçre bankası uyuşturucu parasını aklamaktan suçlu bulundu

Dünya

İsviçre bankası uyuşturucu parasını aklamaktan suçlu bulundu

İsviçre'de enflasyon rekor kırdı
İsviçre'de enflasyon rekor kırdı

Dünya

İsviçre'de enflasyon rekor kırdı

İsviçre'de, Ukrayna'nın bildirisi
İsviçre'de, Ukrayna'nın bildirisi

Dünya

İsviçre'de, Ukrayna'nın bildirisi

Okan Buruk ille de İsviçreli diyor!
Okan Buruk ille de İsviçreli diyor!

Spor

Okan Buruk ille de İsviçreli diyor!

İsviçre bankasından, Avrupa için kötü senaryo!
İsviçre bankasından, Avrupa için kötü senaryo!

Ekonomi

İsviçre bankasından, Avrupa için kötü senaryo!

İsviçre'den Türkiye'ye destek
İsviçre'den Türkiye'ye destek

Dünya

İsviçre'den Türkiye'ye destek

İsviçre'de 'enerji' paniği! Tavsiye: Mum ve odun stoklayın
İsviçre'de 'enerji' paniği! Tavsiye: Mum ve odun stoklayın

Avrupa

İsviçre'de 'enerji' paniği! Tavsiye: Mum ve odun stoklayın

Avrupa'da enerji krizi: İsviçre enerjide tasarrufa gidiyor!
Avrupa'da enerji krizi: İsviçre enerjide tasarrufa gidiyor!

Dünya

Avrupa'da enerji krizi: İsviçre enerjide tasarrufa gidiyor!

İsviçre'de elektriğe dev zam! 2023'ün başından itibaren elektrik fiyatları...
İsviçre'de elektriğe dev zam! 2023'ün başından itibaren elektrik fiyatları...

Dünya

İsviçre'de elektriğe dev zam! 2023'ün başından itibaren elektrik fiyatları...

İsviçre Türkiye'yi tercih etti! Üretimine başlandı! Teslim tarihi 2023
İsviçre Türkiye'yi tercih etti! Üretimine başlandı! Teslim tarihi 2023

Ekonomi

İsviçre Türkiye'yi tercih etti! Üretimine başlandı! Teslim tarihi 2023

İsviçre'nin nükleer planı Almanları kızdırdı
İsviçre'nin nükleer planı Almanları kızdırdı

Dünya

İsviçre'nin nükleer planı Almanları kızdırdı

Sen iste Simonetta, İsviçreli yağmur suyunda da yıkanır! Avrupa 'Orta Çağ'a geri dönüyor
Sen iste Simonetta, İsviçreli yağmur suyunda da yıkanır! Avrupa 'Orta Çağ'a geri dönüyor

Avrupa

Sen iste Simonetta, İsviçreli yağmur suyunda da yıkanır! Avrupa 'Orta Çağ'a geri dönüyor

İsviçre'nin Ruslara verdiği vize sayısı belli oldu
İsviçre'nin Ruslara verdiği vize sayısı belli oldu

Avrupa

İsviçre'nin Ruslara verdiği vize sayısı belli oldu

İsviçre'nin Türkiye Büyükelçisi Daniel Ruch: En büyük sıçramayı Türkiye gerçekleştirdi! Enerji krizini...
İsviçre'nin Türkiye Büyükelçisi Daniel Ruch: En büyük sıçramayı Türkiye gerçekleştirdi! Enerji krizini...

Ekonomi

İsviçre'nin Türkiye Büyükelçisi Daniel Ruch: En büyük sıçramayı Türkiye gerçekleştirdi! Enerji krizini...

Fransa ve İsviçre'de sokaklar resmen kararıyor!
Fransa ve İsviçre'de sokaklar resmen kararıyor!

Avrupa

Fransa ve İsviçre'de sokaklar resmen kararıyor!

İsviçre'de polis, İran'ı protesto eden kalabalığa müdahale etti
İsviçre'de polis, İran'ı protesto eden kalabalığa müdahale etti

Dünya

İsviçre'de polis, İran'ı protesto eden kalabalığa müdahale etti

Türkiye'de ezan sesinden etkilenen İsviçreli çift Müslüman oldu!
Türkiye'de ezan sesinden etkilenen İsviçreli çift Müslüman oldu!

İSLAM

Türkiye'de ezan sesinden etkilenen İsviçreli çift Müslüman oldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23