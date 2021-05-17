Dünyanın dört bir köşesine domates yolluyoruz
Domates ve mamullerinde bu yıl 650 milyon dolarlık ihracat hedeflendiği bildirildi.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, dünyanın dört bir yanına domates gönderdiklerini ifade etti. 2020’de 608 milyon dolara varan ihracatı yukarı taşımak için gerekli adımları attıklarını kaydetti. Uçak, taze domates ihracatının Avrupa’dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir coğrafyayı kapsadığına işaret etti. Domates salçasının 115 ülkeye ihraç edildiğine dikkat çekti.