  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Araç sahipleri dikkat! Yarın gece sona eriyor
İran'da son korona bilançosu açıklandı
10 bin doları gasp edilen turist gözyaşlarına boğuldu
Zonguldak'taki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Ekonomi Dünyanın dört bir köşesine domates yolluyoruz
Ekonomi

Dünyanın dört bir köşesine domates yolluyoruz

Domates ve mamullerinde bu yıl 650 milyon dolarlık ihracat hedeflendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 13:32:00 -
Dünyanın dört bir köşesine domates yolluyoruz

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, dünyanın dört bir yanına domates gönderdiklerini ifade etti. 2020’de 608 milyon dolara varan ihracatı yukarı taşımak için gerekli adımları attıklarını kaydetti. Uçak, taze domates ihracatının Avrupa’dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir coğrafyayı kapsadığına işaret etti. Domates salçasının 115 ülkeye ihraç edildiğine dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat’ta flaş ayrılık! Diziye veda etti
Medya

Teşkilat’ta flaş ayrılık! Diziye veda etti

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi olan Teşkilat'ta Azra Bölek, fenomen projeye resmen veda etti.
İsrail'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Dünya

İsrail'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Batı Şeria, Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah ve Gazze'de katliamlarına devam eden işgalci İsrail'den "Olayların başından bu yana Türkiye ile temas ku..
Mahmoud Charr rakibini nakavt etti! Kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verecek
Spor

Mahmoud Charr rakibini nakavt etti! Kemerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verecek

Amerikalı Christopher Lovejoy ve WBA dünya şampiyonu boksör Mahmoud Charr'ın karşı karşıya geldiği maçta Charr, rakibini yenilgisiz nakavt e..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay