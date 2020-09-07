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Aktüel Dünya'dan 1300 ışık yılı uzaklıkta 3 yıldızlı güneş sistemi keşfedildi
Aktüel

Dünya'dan 1300 ışık yılı uzaklıkta 3 yıldızlı güneş sistemi keşfedildi

Yeniakit Publisher
2020-09-07 12:32:43 -
Dünya'dan 1300 ışık yılı uzaklıkta 3 yıldızlı güneş sistemi keşfedildi

ANKARA (AA) - Gök bilimciler, Dünya'dan 1300 ışık yılı uzaklıkta 3 yıldızlı bir güneş sistemi keşfetti.

Exeter Üniversitesinden Stefan Kraus liderliğindeki ekip tarafından yapılan keşfin ayrıntıları, Science dergisinde yayımlandı.

Orion Takımyıldızı'nın kenarında yer alan ve "GW Orionis" adı verilen sistemde GW Ori A ve B yıldızlarının birbirlerinin yörüngesinde, üçüncü yıldız GW Ori C'nin de bu iki yıldızın yörüngesinde döndüğü belirtildi.

GW Ori C'nin, GW Ori A ve B yıldızlarına mesafesinin 1190 milyon kilometre olduğu ifade edildi.

Üçlü sistemin dev ön gezegen diskinde farklı yönelime sahip 3 halka tespit eden gök bilimciler, yalpalayan iç halkanın, yeni oluşan bir gezegene işaret ediyor olabileceğini kaydetti.

Diskte en dıştaki halkanın da bugüne kadar ön gezegen disklerinde gözlenen en büyük halka olduğuna işaret edildi.

Stefan Kraus, sistemin iç halkasının 30 civarında Dünya benzeri gezegen oluşturacak kadar toz içerdiği değerlendirmesini yaptı.

Keşifle ilgili çalışma yürüten bir başka ekipte yer alan bilim insanı Nienke van der Marel de iç halkada gözlenen sapmanın, 3 yıldızın çekim etkisiyle açıklamayacağını dile getirdi.

Sistemde yavru bir gezegenin varlığının doğrulanması halinde bunun, 3 yıldız etrafından dönen tek bir gezegenin ilk bilinen örneği olacağı ifade edildi.


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