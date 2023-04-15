Altın fiyatları: Altın alın diyen uzman isim o yöntemi açıkladı! | Altın için yeni tahmin: Rekorun ardından hazır olun!

Gram altın fiyatı, ons altın ve dolar/TL kurundaki yükseliş ile tarihi yüksek seviyeye çıkarken Ekonomist Prof. Dr. Oral Erdoğan’dan çok kritik bir tahmin geldi. Altın fiyatları için kısa dönemde bir geri çekilme ve dengelenme olabileceğini belirten uzman isim yatırımcıya önemli bir tavsiyede bulundu. Uzman isim faiz üst sınırı kararını işaret ederek altın fiyatları düşse de yükselse de yüzde 8,5 getiri sağlayacak yöntemi açıkladı. İşte 15 Nisan Cumartesi anlık, canlı, güncel altın fiyatları...

Hafta kapanışında 1.273 TL’nin üzerine yükselen altının gram fiyatı 15 Şubat 2023 Cumartesi günü serbest piyasada 1.240 TL’ye kadar geriledi. ABD Merkez Bankası Fed'in parasal sıkılaştırma döngüsünü yakında durduracağına dair piyasa görüşünü güçlendirmesi altın fiyatlarındaki yükselişe destek verdiği açıklandı.

FED’DEN 25 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Fed üyelerinin, açıklamalarında, Banka'nın faiz artırımlarını yakın zamanda sonlandırıp sonlandırmayacağına dair belirsizliklerin devam ettiğini vurgulamaları varlık fiyatları üzerinde dalgalanmaya sebep olurken, para piyasalarında Banka'nın önümüzdeki toplantıda yüzde 78 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Piyasalardaki bu gelişmeler sonrasında yatırımcılar ‘altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?’ sorusuna yanıt ararken Ekonomist Prof. Dr. Oral Erdoğan’dan önemli bir altın yorumu geldi. ABD’deki bankacılık krizinin ardından sektörde sakin bir havanın olduğunu belirten ekonomist, “Bu etki fiyatlara yansıyabilir. Yani altın fiyatlarındaki yükseliş yumuşayabilir. Altında kısa süreli geri çekilmeler olabilir diye düşünüyorum. Altında bir dengelenme sürecine girilebilir. Ama ardından görüntü şu: Amerika’da faiz artırımının üst sınırına gelindiğini düşünüyorum. Buranın üzerine çok çıkılamayacağı için faiz cazibesi altına göre yüksek olamayacak. Diğer tarafta gelecek sene başlarında ülkenin hisse senetleri piyasasında çöküş de gelebilir. Bu gibi durumlarda altının yatırım portföyünüzde bulunması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

ALTINA DAYALI KUR KORUMA İLE YÜZDE 8,5 GETİRİ GARANTİ

“Türkiye’ye dönüldüğünde Kur Korumalı Mevduat var. KKM sadece dolarda değil euro ve altın için de yapılabiliyor” diyen uzman isim altın fiyatlarındaki hareketliliğe karşı yatırımcıyı koruyacak yöntemi açıkladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yatırımcılara seslenen Prof. Dr. Erdoğan, “Altına yatırım yapmak yerine altına dayalı kur korumalıya birikiminizi koyduğunuzda faizleri yüzde 20’lerin üzerini gördü. Çünkü KKM’de faiz üst sınırı kaldırıldı. Ama altın yüzde 20’den fazla değer kazanırsa bu dönemde üzerini de devlet ödeyecek. Böylece altının fiyatına karşı kendinizi koruyorsunuz. Hem de altın fiyatları düşerse garanti edilen faiz oranı kadar da kazanabiliyorsunuz” şeklinde tavsiyede bulundu.

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PİYASALARA BAYRAM MOLASI

Öte yandan gelecek yurt içinde yoğun veri gündemi takip edilecek. Pazartesi günü uluslararası yatırım pozisyonu ve merkezi yönetim bütçe dengesi, salı günü konut fiyat endeksi, çarşamba günü uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi ve tüketici güven endeksi, perşembe günü haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra yurt dışı ÜFE verileri takip edilecek. Yurt içinde piyasalar, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla perşembe günü öğleden sonra ve cuma tam gün kapalı olacak.

Altın fiyatları döviz kuru ve altının ons değerindeki son dakika gelişmelerine paralel olarak değişiklik gösteriyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Mart ayı enflason verilerinin açıklanmasının ardından piyasalarda hareketlenme gözlemlendi. ABD'de resesyon ihtimalini güçlendiren güvenli liman olan altına talep arttı. Gram altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken gözler piyasalardaki son durum için Kapalıçarşı'ya çevrildi. İşte, 15 Nisan 2023 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.246,69

Satış: 1.247,12

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.994,70 TL

Satış: 2.039,05 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 3.976,94 TL

Satış: 4.078,10 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 7.978,81 TL

Satış: 8.131,25 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

7.978,81

8.131,25

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

724,31

873,97

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.191,25

1.274,80

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